Al via il primo weekend tematico de Il Magico Paese di Natale

Arrivano i weekend tematici de Il Magico Paese di Natale di Govone: il 23 e 24 novembre protagonisti il tema della letteratura per bambini e “Il Circo delle Nuvole”

Sabato 23 e domenica 24 novembre, l’evento di Natale più grande d’Italia propone due giornate dedicate alla letteratura per bambini in collaborazione con la Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore. In programma, oltre ai laboratori a tema, il teatro disegnato di Gek Tessaro, famoso autore e illustratore di libri per bambini che presenta “Il Circo delle Nuvole”.

Govone (CN), 20 novembre 2019 – Coinvolgente, magica e… ricca di novità! Tra il Mercatino di Natale più grande d’Italia e una Casa di Babbo Natale unica nel suo genere, la 13^ edizione de Il Magico Paese di Natale di Govone propone, ogni fine settimana, un interessante programma di appuntamenti collaterali dedicati alla cultura, alla gastronomia e al gioco. Quattro weekend tematici da vivere con tutta la famiglia, attraverso attività, laboratori, degustazioni e spettacoli che arricchiscono la visita al borgo piemontese di Govone, per l’occasione trasformato in un vero e proprio villaggio natalizio, con esperienze creative e sensazionali.

Si parte sabato 23 e domenica 24 novembre con due giornate dedicate alla letteratura per bambini, organizzate in collaborazione con la Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore, la Mostra del Libro che dopo 25 anni di attività si rinnova, diventando una rassegna di appuntamenti, incontri con gli autori, reading e dibattiti (30 novembre – 1 dicembre). Protagonisti assoluti di questo weekend sono i bambini dai 3 ai 10 anni, coinvolti fra laboratori e rappresentazioni che all’interno della sala conferenze “La Serra” uniscono intrattenimento e didattica in divertenti avventure letterarie. Sabato 23, alle ore 11.00 gli educatori della Fiera dell’Editoria propongono un laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni, mentre alle 15.00 il famoso autore e illustratore di libri per bambini Gek Tessaro presenta lo spettacolo “Il Circo delle Nuvole”. Un’originale rappresentazione dell’omonimo libro, pubblicato per la prima volta nel 2007, attraverso il teatro disegnato, disciplina artistica che si serve di una lavagna luminosa in grado di proiettare le immagini realizzate al momento e con le tecniche più disparate, ingigantendole. Gek Tessaro narra la storia del signor Giuliano che, smanioso di possedere qualsiasi cosa, finisce per comprare anche il cielo: scopre così che lassù, sopra le nuvole, esiste un circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature improbabili. Un’emozione che si rivela però effimera, ben presto spazzata via da un temporale che dissolve in un attimo nuvole e circo, insegnando l’importante metafora sul fatto che non tutto possa essere acquistato e che la vera felicità non risiede nelle cose, ma dentro di noi. Domenica 24, infine, due laboratori a tema letterario coinvolgono i bambini dagli 8 ai 10 anni con esperienze ludico-educative a cura degli educatori della Fiera dell’Editoria di Cavallermaggiore, alle 14.30 e alle 16.00. Ogni laboratorio ha una disponibilità limitata di un massimo di 15 partecipanti e i biglietti di partecipazione agli eventi, gratuiti, saranno ritirabili presso una casetta all’interno del percorso del Mercatino.

Nei tre fine settimana successivi saranno i temi della gastronomia e del gioco ad accogliere i visitatori de Il Magico Paese di Natale di Govone: dal Festival del Cibo, che il 30 novembre e il 1° dicembre, nonché il 7 e l’8 dicembre propone fra l’altro gli showcooking stellati “narrazione e degustazione”, al Gioco Terapeutico, un’iniziativa che coinvolge adulti e bambini il 14 e 15 dicembre, in collaborazione con lo staff de La Collina degli Elfi Onlus. Nuove e stimolanti opportunità di svago a misura di famiglia che rendono ancor più interessante la scoperta del borgo natalizio di Govone, dove prende vita il mercatino di Natale più grande d’Italia, in gara fra le top 20 destinazioni del premio European Best Christmas Markets 2020, fra magia e realtà.

