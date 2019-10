Sergio Bonelli editore presenta i libri in uscita

In libreria e fumetteria dal 31 ottobre una sorprendente storia immaginata da Luca Enoch e la nuova avventura di Nathan Never realizzata in collaborazione con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (European Space Agency).

Dal 31 ottobre arrivano in libreria e fumetteria due nuovi volumi della Casa editrice di via Buonarroti.

Si parte con “Sottosopra”, un libro sorprendente immaginato da Luca Enoch e visualizzato da Riccardo Crosa, che farà letteralmente girare la testa ai lettori. Un giorno, per tutti gli esseri viventi, la gravità del pianeta si inverte. Uomini, animali, acqua, tutto ciò che è vivo “cade” verso l’alto e scompare nel cielo. Dove, nessuno lo sa. Per chi è sopravvissuto, è l’inizio di un terribile incubo. Una storia che prende il via dalla fascinazione per le “Cosmicomiche” di Italo Calvino, i cui protagonisti salivano con la scala fino alla Luna, ai tempi vicinissima alla Terra, e a mezza via sperimentavano il cambio di gravità, galleggiando senza peso per qualche istante prima di venire catturati dall’attrazione del nostro satellite.

Sempre dal 31 ottobre, arriva sugli scaffali “Nathan Never. Stazione spaziale internazionale”, un evento speciale, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (European Space Agency): una storia a fumetti inedita, tutta a colori, accompagnata da ricchi contenuti extra dedicati alla lavorazione del volume e agli esperimenti italiani in programma nel corso della missione Beyond, oltre a un’intervista esclusiva a Luca Parmitano. Mentre Nathan Never è imbarcato sulla Conestoga, impegnato con i primi test sulla propulsione a curvatura, l’astronave viene investita da una “stringa di energia” e l’Agente speciale Alfa si ritrova catapultato nel sistema solare del XXI secolo. Nella nostra epoca lo attende un incontro straordinario: quello con l’astronauta Luca Parmitano e i suoi colleghi della Stazione Spaziale Internazionale.

Sottosopra

Soggetto: Luca Enoch

Sceneggiatura: Luca Enoch

Disegni: Riccardo Crosa

Copertina: Riccardo Crosa

Colori: Paolo Francescutto

Formato: 22 x 29,7 cm, colore

Pagine: 80

ISBN code: 978-88-6961-445-3

Uscita: 31 ottobre

Prezzo: 19 euro

