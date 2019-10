Osanna tornano in concerto a Firenze

Leggenda narra che fu dopo aver visto un loro concerto che Peter Gabriel decise di dipingersi il volto durante i suoi live. Precursori e icone del prog-rock italiano dei ’70, gli Osanna saranno in concerto domenica 27 ottobre al Circus Club di Scandicci (Firenze), nell’ambito di una serata speciale in cui si festeggeranno anche i 70 anni di Lino Vairetti, voce, anima e leader della band partenopea.

Sarà l’occasione per riascoltare brani da album storici come “L’Uomo”, “Milano calibro 9” (colonna sonora dell’omonimo film realizzata con Luis Bacalov), “Palepoli”, “Landscape of Life” ma anche tracce inedite dal nuovo album “Il Diedro del Mediterraneo”.

Dopo la reunion consumata a inizio millennio, gli Osanna stanno vivendo una seconda giovinezza, ricca di concerti e progetti discografici: tra le uscite recenti degli Osanna impossibile non ricordare gli album “Rosso Rock – live in Japan”, “Palepolitana” e “Papè Satan Aleppe”. Inoltre è stato prodotto il dvd live “Tempo” e, per il mercato asiatico, un “LIve in Japan – The best of italian Rock”.

Ma tutti i loro album sono oggetti di culto, soprattutto all’estero – dal Giappone alla Corea, dal Messico alla Francia – mentre la regista Deborah Farina ha dedicato a Lino Vairetti il docu-film “L’Uomo del Prog”.

Capitanata da Vairetti, la nuova formazione allinea Gennaro Barba, Nello D’Anna, Pasquale Capobianco, Sasà Priore e Irvin Luca Vairetti. Ad arricchire la vitalità della band è lo storico sassofonista dei Van Der Graaf Generator, David Jackson, con il quale gli Osanna hanno dato vita al progetto Prog Family.

Al concerto si accederà con un contributo di 20 euro. Ingresso soci Acsi, richiesta per tesseramento online circusclubtesseramenti@gmail.com (5 euro). Info tel. 340 126 5736 – https://www.facebook.com/events/401609827406069/.

