“One Piece: Stampede – Il Film”, il trailer ufficiale italiano

“One Piece: Stampede – Il Film” sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 24 ottobre. Anime Factory, etichetta di Koch Media, presenta l’attesissimo trailer ufficiale italiano.

Tratto dal manga più venduto al mondo, l’anime festeggia i suoi 20 anni e salpa per l’Italia con una nuova e maestosa avventura cinematografica. I pirati più amati dai Millenials e dalla Generazione Z tornano sul grande schermo con la supervisione artistica del genio creativo Eiichiro Oda. L’uscita del film in Giappone, dove ha incassato oltre 5 miliardi di yen al botteghino, lo ha consacrato come l’anime più atteso degli ultimi anni.

Ecco inoltre svelati i nomi dei doppiatori di Cappello di paglia e dei due “villain” mai apparsi prima d’ora nell’anime: Monkey D. Luffy avrà la voce di Renato Novara, Douglas Bullet quella di Roberto Draghetti e Buena Festa quella di Enrico Di Troia.

SINOSSI

Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata!

Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica…

Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gold Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro!

La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!

A proposito di Anime Factory

Anime Factory è l’etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, della società.

Nato nel maggio 2015 con il nome di Anime al Cinema, il brand ha consolidato nel tempo la sua identità fino ad affermarsi come uno dei punti di riferimento per i fan del genere. A distanza di tre anni, complice un’offerta sempre più ampia e una presenza sul mercato di riferimento sempre più forte, Anime al Cinema cambia casa per diventare vera e propria Factory, fucina di prodotti di altissima qualità.

Anime Factory diventa, così, l’anima orientale di Koch Media, la sua identità legata all’animazione giapponese. I grandi classici del passato che tornano rimasterizzati, che per la prima volta arrivano sul grande schermo o in edizioni limitate e da collezionisti, titoli inediti che non hanno mai raggiunto il grande pubblico italiano pur rappresentando vere e proprie icone in ambito Anime e Manga. Tutto questo, unito alla grande qualità delle lavorazioni, è la mission di Anime Factory.

Sotto l’etichetta Anime Factory, Koch Media si appresta a portare sul mercato cinematografico e home video titoli del calibro di UFO Robot Goldrake, Jeeg Robot d’Acciaio, Mazinga Z e Il Grande Mazinga, Lupin III, Lamù la ragazza dello spazio, Gigi La trottola, Ken il Guerriero, C’era una volta…Pollon.

