Lega del Filo d’Oro: al via la Campagna “Una storia di mani”

Insieme a Renzo Arbore e Neri Marcorè, testimonial della Lega del Filo d’Oro, sono molti i volti noti del mondo del calcio, della musica e dell’alta gastronomia che hanno scelto di schierarsi al fianco dell’Associazione per dare voce alla Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Una storia di mani”, il cui obiettivo principale è la realizzazione dell’edificio del nuovo Centro Nazionale di Osimo, in cui verranno realizzati gli ambienti dedicati alle attività fisioterapiche e idroterapiche. Grazie ad un piccolo gesto di generosità sarà possibile garantire un adeguato percorso di riabilitazione a bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Fino al 31 dicembre 2019 tutti potranno sostenere questo importante progetto con un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45514.

Parare un pallone, dirigere un’orchestra o cucinare sono solo alcune delle molteplici azioni che si possono compiere quotidianamente attraverso l’utilizzo della mani. Ma le mani, per le persone sordocieche, rappresentano un prezioso strumento per conoscere e comunicare con il mondo che le circonda e gli operatori della “Lega” lo sanno bene, tanto che il senso del tatto è lo strumento principale con cui riescono a mettersi in relazione con loro per educarle alla massima autonomia possibile.

Scenderanno nuovamente in campo a sostegno della Campagna i portieri della Lega Calcio Serie A Daniele Padelli (Inter), Mattia Perin (Juventus), Pepe Reina (Milan), Salvatore Sirigu (Torino) e l’ex portiere e oggi opinionista TV Stefano Sorrentino, ai quali quest’anno si aggiunge anche Gianluigi Donnarumma (Milan). Accanto agli sportivi, ci saranno ancora i direttori d’orchestra Leonardo De Amicis, Pinuccio Pirazzoli e Beppe Vessicchio ai quali quest’anno si affianca lo chef Filippo La Mantia per raccontare la “sua” Storia di Mani.

Oggi in Italia, secondo un recente studio condotto dall’ISTAT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, le persone con problematiche legate sia alla vista che all’udito sono 189 mila. Di queste, circa 108 mila vivono di fatto confinate in casa, non essendo autosufficiente nelle più elementari necessità quotidiane.

«Desidero ringraziare i tanti amici che hanno deciso di sostenere la campagna e di aiutare la Lega del Filo d’Oro, affiancando i nostri testimonial Renzo Arbore e Neri Marcorè», ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro. «Contribuire inviando un sms o chiamando il 45514 significa dare la possibilità a tanti bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di poter praticare attività di fisioterapia e idroterapia, fondamentali per il loro percorso riabilitativo, in strutture realizzate appositamente per le loro esigenze».

La campagna “Una storia di mani”.

Poter garantire un adeguato percorso di riabilitazione a bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali attraverso la realizzazione di unico edificio in cui verranno accorpate tutte le strutture dedicate alle attività fisioterapiche e idroterapiche, questo è il principale obiettivo che si potrà raggiungere quando i lavori di costruzione del nuovo Centro Nazionale saranno terminati. Per sostenere questo nuovo progetto della Lega del Filo d’Oro, l’Associazione lancia la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Una storia di mani” a cui tutti possono contribuire fino al 31 dicembre 2019 con un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45514. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, 5 TWT, Convergenze, PosteMobile, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.