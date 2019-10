JP Cooper: live sabato 9 maggio a Milano

JP Cooper arriva in Italia nel 2020 per un’unica data presso Santeria Toscana 31 di Milano.

Musicista britannico autodidatta ed ex membro del coro gospel The Manchester Sing Out Choir John Paul Cooper, in arte JP Cooper, ha iniziato a farsi conoscere nel 2016 grazie a Perfect Strangers, singolo realizzato in collaborazione con il produttore discografico Jonas Blue e certificato disco di platino nel Regno Unito. In Italia JP ha raggiunto ampia popolarità nel 2016 con September Song, fortunatissimo brano contenuto nell’album di debutto Raised Under Grey Skies che comprende tredici tracce tra cui i successi Passport Home, She’s on My Mind, e Momma’s Prayers (dove duetta con il rapper Stormzy). Nel 2017 il brano Birthday è inserito nella colonna sonora del film Cinquanta sfumature di nero, secondo capitolo cinematografico della trilogia ispirata al romanzo firmato E.L.James.

Lo scorso settembre è uscito Sing it with me, brano realizzato in collaborazione con la giovane artista norvegese Astrid S che sta riscuotendo numerosi consensi.

Attraverso le sue straordinarie doti vocali JP Cooper riesce abilmente a fondere i generi indie rock, gospel e pop con una naturale dose di romanticismo.

Prezzo Biglietto

Posto Unico € 22 + diritti di prevendita

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation

dalle ore 11:00 di mercoledì 23 ottobre

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 25 ottobre

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.