Esce la raccolta di inediti “Cremonini 2C2C – The Best Of”

Esce il 29 novembre “Cremonini 2C2C The Best Of” la prima grande raccolta del repertorio di Cesare Cremonini che contiene:

6 brani inediti + 32 singoli di successo

+18 tracce demo originali e alternative takes

+15 brani strumentali +16 versioni pianoforte e voce

Uscirà ‪il 29 novembre “Cremonini 2C2C The Best Of”, la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cremonini che conterrà 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi , 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate, grazie alle quali per la prima volta sarà possibile svelare la magia della nascita delle canzoni e cogliere il loro processo creativo. Un grande progetto discografico, quindi, capace di spiegare quanto Cremonini sia sempre stato un autore, musicista e performer in costante evoluzione sin dai suoi esordi, riuscendo così a contraddistinguersi nel panorama della musica italiana come artista completo, versatile e mai prevedibile, con la caratteristica straordinaria di aver prodotto un repertorio che da vent’anni regala canzoni senza tempo.

“Dev’essere così, che tutto quel che accade ha un senso”. È stato questo il mantra, la pratica meditativa che mi ha accompagnato sempre, fin dal giorno in cui è iniziata la mia carriera, in particolare modo quella decisamente più consistente da solista. Bene, il significato di questo verso alla fine si è rivelato in tutto il suo valore: tutti i miei album hanno fatto parte di una grande biografia musicale. Un proposito paziente e premeditato, ma che non ho mai dato per scontato. Per scrivere le canzoni di una vita non basta volerlo.

Bisogna saper crescere insieme alla musica. Lasciarla accadere sempre.

Io l’ho fatto e ora, a vent’anni dall’inizio, ho aperto Il forziere che contiene tutto il mio presente, il mio passato e una bella parte del prossimo futuro.”

Tracklist “Cesare Cremonini Best Of”:

CD1 Inediti

1 SE UN GIORNO TI SVEGLI FELICE

2 AL TELEFONO

3 GIOVANE STUPIDA

4 CIAO

5 AMICI AMICI

6 HOW DARE YOU?

CD2 Best 2

1 POETICA

2 NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN

3 LOGICO #1 – REMASTERED 2019

4 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY – REMASTERED 2019

5 IL COMICO (SAI CHE RISATE) – REMASTERED 2019

6 MONDO – REMASTERED 2019 feat. JOVANOTTI

7 BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) – REMASTERED 2019

8 GREYGOOSE – REMASTERED 2019

9 LOST IN THE WEEKEND – REMASTERED 2019

10 HELLO!

11 I LOVE YOU – REMASTERED 2019

12 KASHMIR – KASHMIR

13 IO E ANNA – REMASTERED 2019

14 UNA COME TE – REMASTERED 2019

15 POSSIBILI SCENARI

CD3 Best 3

1 MARMELLATA #25 – REMASTERED 2019

2 LE SEI E VENTISEI – REMASTERED 2019

3 MAGGESE – REMASTERED 2019

4 DICONO DI ME – REMASTERED 2019

5 PADREMADRE – REMASTERED 2019

6 LE TUE PAROLE FANNO MALE – REMASTERED 2019

7 VIENI A VEDERE PERCHÉ – REMASTERED 2019

8 FIGLIO DI UN RE – REMASTERED 2019

9 SARDEGNA – REMASTERED 2019

10 GLI UOMINI E LE DONNE SONO UGUALI – REMASTERED 2019

11 LATIN LOVER – REMASTERED 2019

12 IL PAGLIACCIO – REMASTERED 2019

13 GONGI-BOY – REMASTERED 2019

14 RESTA CON ME (VERS.2001) – REMASTERED 2019

15 QUALCOSA DI GRANDE – REMASTERED 2019

16 UN GIORNO MIGLIORE – REMASTERED 2019

17 50 SPECIAL – REMASTERED 2019

CD4 Piano & Voce

1 VIENI A VEDERE PERCHÈ (LIVE UNA NOTTE A SAN SIRO 2018)

2 L’ANNO CHE VERRÀ (LIVE STADIO DALL’ARA 2018)

3 NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (PER PIANOFORTE E VOCE)

4 UNA COME TE (LIVE TORINO 2014) – REMASTERED 2019

5 FIGLIO DI UN RE (LIVE TORINO 2014) – REMASTERED 2019

6 KASHMIR-KASHMIR (PER PIANOFORTE E VOCE)

7 BELIEVE IN LOVE (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

8 LOGICO #1 (LIVE ROMA 2015)

9 AL TUO MATRIMONIO (PER PIANOFORTE E VOCE)

10 POETICA (PER PIANOFORTE E VOCE)

11 MONDO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

12 WALTER OGNI SABATO È IN TRIP (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

13 DUE STELLE IN CIELO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

14 POSSIBILI SCENARI (PER PIANOFORTE E VOCE)

15 UN UOMO NUOVO (PER PIANOFORTE E VOCE)

16 AMOR MIO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

CD5 Rarities

1 GREYGOOSE (ORIGINAL DEMO RECORDING)

2 MARMELLATA #25 (ORIGINAL HOME RECORDING)

3 DEV’ESSERE COSÌ (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

4 SILENT HILL (ALTERNATIVE DEMO)

5 IL PAGLIACCIO (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

6 NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (ALTERNATIVE STRINGS DEMO)

7 LE TUE PAROLE FANNO MALE (ORIGINAL HOME RECORDING)

8 DEV’ESSERE COSÌ (ORIGINAL HOME RECORDING)

9 SARDEGNA (ORIGINAL HOME RECORDING)

10 MONDO (ORIGINAL DEMO)

11 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY (ORIGINAL DEMO)

12 LA RICETTA (…PER CURARE UN UOMO SOLO) (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

13 LA VALLE DEI RE (“MAGGESE SESSION” LONDON 2005)

14 PIAZZA SANTO STEFANO (“MAGGESE SESSION” LONDON 2005)

15 POETICA (ORIGINAL DEMO)

16 SE C’ERA UNA VOLTA L’AMORE (HO DOVUTO AMMAZZARLO) (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

17 QUANDO SARÒ MILIARDARIO (ORIGINAL DEMO)

18 SARDEGNA (ALTERNATIVE DEMO)

CD6 Instrumental

1 CERCANDO CAMILLA – REMASTERED 2019

2 MASTERGROOVE SIX – REMASTERED 2019

3 GLI UOMINI E LE DONNE SONO TRANQUILLI – REMASTERED 2019

4 MARMELLATA #25 SMOOTH

5 PEGGY’S BLUES

6 RUE DE RIVOLI

7 SHAKER

8 ST. PETER CASTLE (LIVE WITH THE TELEFILMONIC ORCHESTRA)

9 BANJOBALLO #1 (BALLE DI FIENO NELLA CITTÀ DEGLI STOLTI) – REMASTERED 2019

10 VERREI – REMASTERED 2019

11 50 CIELI – REMASTERED 2019

12 BAGÙS

13 LINDA & MORENO PARTE I

14 LINDA & MORENO PARTE II

15 LINDA & MORENO PARTE III

CESARE CREMONINI TOUR 2020

21 giugno LIGNANO • STADIO TEGHIL

27 giugno MILANO • STADIO SAN SIRO

30 giugno PADOVA • STADIO EUGANEO

4 luglio TORINO • STADIO OLIMPICO

7 luglio FIRENZE • STADIO ARTEMIO FRANCHI

10 luglio ROMA • STADIO OLIMPICO

14 luglio BARI • ARENA DELLA VITTORIA

18 luglio IMOLA • AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

Il Cremonini Stadi 2020 è organizzato da Live Nation Italia, media partner è Radio Italia Solo Musica Italiana.