Arpa: sequestrata in un’area agricola a Villanterio

Gli ufficiali di Polizia giudiziaria di Arpa Lombardia (dipartimento di Lodi/Pavia), insieme ai carabinieri Forestali di Pavia, stanno eseguendo il sequestro di una discarica abusiva a Villanterio (Pv), scoperta dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) – Distaccamento di Inverno e Monteleone, attraverso l’ausilio di un drone.

La discarica, situata in un’area agricola di circa 1000 metri quadrati, era stata segnalata ad Arpa, tramite un esposto delle GEV, il 9 ottobre scorso.

Secondo i primi rilievi, si stima che l’area contenga un volume di circa 500 metri cubi di rifiuti speciali, urbani, pericolosi e non pericolosi (autoveicoli, materiale metallico, batterie auto, pneumatici, cavi elettrici, RAE, macerie edili, ecc.).

Grazie a questo sequestro, è stata interrotta un’attività di riciclaggio rifiuti non autorizzata. I responsabili degli ecoreati sono già stati individuati, gli ufficiali di Polizia giudiziaria di Arpa stanno effettuando gli accertamenti del caso sulla tipologia dei materiali rinvenuti.

Nel corso del sopralluogo è stata anche individuata una colonia felina.