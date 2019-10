Da Regione 50.000 euro a 11 progetti per una corretta informazione a tavola

E’ stata approvata la graduatoria dei progetti di educazione agroalimentare che la Regione Lombardia cofinanziera’ nel periodo 1 ottobre – 10 dicembre 2019. Sono stati finanziati 11 progetti con 50.000 euro complessivi, con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dei soggetti proponenti.

PROPORRE MODELLI POSITIVI – “L’educazione alimentare – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi – si fa proponendo modelli positivi, non tassando i prodotti. Con questi progetti promuoviamo una cultura dell’alimentazione basata sulla consapevolezza e sul consumo dei prodotti del territorio. Il cibo lombardo e’ caratterizzato da una sicurezza alimentare che non ha pari al mondo e promuovere questa consapevolezza tra le giovani generazioni e’ fondamentale per la Regione Lombardia”.

I TEMI – Potevano presentare domanda di cofinanziamento soggetti pubblici e privati che avessero tra gli obiettivi statutari anche quello dell’educazione agroalimentare. Quindi i comuni, gli istituti della cultura e quelli scolastici, i gestori dei servizi di ristorazione scolastica con sede in Lombardia.

I PROGETTI – Questo l’elenco dei progetti divisi per province:

– SONDRIO, ‘Conoscere e valorizzare i sapori delle Alpi’, Distretto Agroalimentare Valtellina (Sondrio), 3.840 euro.

– COMO, ‘Non sprecare…per vivere meglio!’, Associazione Battito d’ali (Senna Comasco), 4.447 euro.

– BRESCIA, ‘Agricoltore modello il mondo e’ piu’ bello’, Federazione Provinciale Coldiretti (Brescia), 5.000 euro; ‘Cotto e mangiato tutto’, Fondazione Castello di Padernello (Borgo S. Giacomo), 4.100 euro; ‘Una buona terra per una buona alimentazione’, La Buona Terra (Puegnago del Garda), 4.000 euro.

– MILANO, ‘Food Print. Quanto pesano le nostre scelte alimentari?’, Koine’ cooperativa sociale (Novate Milanese), 4.616 euro; ‘Mercato Prealpi: cultura salute e ambiente’, Aps Ambiente Acqua Onlus (Milano), 4.000 euro; ‘Educare la piu’ grande rete della solidarieta’ in Lombardia al valore del cibo’, Associazione Banco Alimentare della Lombardia Onlus (Muggio’), 5.000 euro.

– BERGAMO, ‘A lezione da Sirafino’, Sistemi Italiani Ristorazione (Azzano S.Paolo), 5.000 euro.

– CREMONA, ‘Scegli il tuo menu’ alimenta il tuo benessere’, (Comune di Cremona), 4.500 euro.

– MANTOVA – ‘Il cibo del cambiamento’, Consorzio Agrituristico Mantovano ‘Verdi Terre d’Acqua’ (Mantova), 4.200 euro.