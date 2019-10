Allumette di Tomi Ungerer, dal 24 ottobre in libreria

Un capolavoro del grandissimo autore e illustratore Tomi Ungerer, che torna sugli scaffali delle librerie italiane dopo decenni di assenza e per la prima volta in edizione integrale e come albo illustrato: Allumette, deliziosa riscrittura della storia della piccola fiammiferaia, uscirà in libreria il 24 ottobre per Camelozampa.

È la vigilia di Natale. La piccola Allumette, orfana, è stanca, affamata, mezza congelata nei suoi stracci. Le vetrine dei negozi sono colme di meraviglie, le strade piene di gente alle prese con gli ultimi acquisti, ma nessuno vuole comprare i suoi fiammiferi. Il suo destino sembra segnato…

Ma a mezzanotte, ormai stremata, Allumette esprime un desiderio. Ed ecco, dal cielo cominciano a piovere torte, salsicce, giocattoli e ogni ben di Dio! Ce n’è per tutti e Allumette è pronta a condividere: fonderà un’organizzazione per aiutare i poveri di tutto il mondo.

La riscossa della piccola fiammiferia, una storia di riscatto, speranza e solidarietà: con il suo inconfondibile tono ironico, Tomi Ungerer si infila nella fiaba di Andersen per farne un racconto sul consumismo e l’egoismo della nostra società, e poi ne ribalta il finale, restituendoci il ritratto di una ragazzina forte e determinata, intraprendente e generosa.

Picture book tra i più noti e amati del grande autore e illustratore vincitore dell’Hans Christian Andersen Award, già tradotto in nove lingue, Allumette arriva ora ai lettori italiani in edizione integrale e grande formato.

Tomi Ungerer (1931-2019) è stato uno dei giganti della letteratura per bambini. Ha vinto l’Hans Christian Andersen Award for Children’s Literature, il Premio Andersen, il National Prize for Graphic Arts in Francia, il Lifetime Achievement Award della Society of Illustrators, USA, lo European Prize for Culture e molti altri riconoscimenti. Inoltre è stato insignito del titolo di Commandeur de la Legion d’Honneur. Amatissimo autore di oltre 140 libri per bambini, tradotti in 28 lingue, è stato anche uno dei più grandi illustratori satirici contemporanei, impegnato in battaglie politiche e sociali. La sua città natale, Strasburgo, gli ha dedicato un museo.

