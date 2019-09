Torna Dinamo School, con tre nuovi corsi

Da inizio ottobre a metà dicembre il primo trimestre, con tre nuovi corsi e poi laboratori e workshop intensivi. Si parte con: Writing in English for a global audience; Premi Rec: pensare e produrre reportage audio; Giornalismo ai tempi del digitale.

Le lezioni sono pensate per affrontare ambiti diversi della formazione giornalistica contemporanea guardando al mondo, alle più recenti trasformazioni dell’infosfera e alla molteplicità di strumenti che si hanno oggi a disposizione. Sono tenute da professionisti con cui negli anni dinamopress ha sviluppato collaborazioni e sinergie, e arricchite dalla presenza di ospiti esterni qualificati. Fili comuni tra i diversi corsi sono: la combinazione di formazione teorica e competenze pratiche e tecniche; la ricerca di forme di lavoro collettivo; la costruzione di punti di vista situati rispetto alle diverse tematiche.

Tutti i corsi si svolgono presso l’atelier autogestito Esc (via dei Volsci 159, Roma), prevedono una quota di partecipazione accessibile e sono organizzati dall’associazione di promozione sociale Dinamo.

Per maggiori informazioni scrivi a corsidinamopress@gmail.com

Nei link dei titoli: descrizione del corso, programma delle lezioni, bio dei docenti e costi. Le iscrizioni sono a esaurimento posti e si chiudono il primo ottobre.

WRITING IN ENGLISH FOR A GLOBAL AUDIENCE

Docenti: Emma Gainsforth, Roberto Capocelli

10 lezioni da 2 ore

Dal 5 ottobre al 13 dicembre, il sabato dalle 11 alle 13

PREMI REC: PENSARE E PRODURRE REPORTAGE AUDIO

Docenti: Andrea Cocco, Ciro Colonna

5 lezioni da 4 ore

Dal 12 ottobre al 16 novembre, il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16

GIORNALISMO AI TEMPI DEL DIGITALE

Docenti: Giuliano Santoro, Giansandro Merli

10 lezioni da 2 ore

Dal 4 ottobre al 5 dicembre, il venerdì dalle 9.30 alle 11.30

