Assistenza in pedagogia della natura nei Familienhotels Südtirol.

Nei Familienhotels Südtirol, le 25 strutture top per la vacanza in famiglia in Alto Adige, il binomio vincente è “famiglia e natura”. Il Divertimento e la serenità di bimbi e genitori sono al primo posto per gli assistenti all’infanzia specializzati in pedagogia naturalistica, come Rudi del Famiy Hotel Biancaneve e Fini dell’Aktiv & Familienhotel Adlernest. Il loro compito è creare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze di grandi e piccini. Da un lato essi coinvolgono i bambini in entusiasmanti attività ludiche e didattiche all’aria aperta, consentendo ai genitori di ricaricare le energie, dall’altro con programmi per tutta la famiglia nella natura, insegnano a genitori e figli a condividere momenti molto speciali.

Alto Adige (BZ) 19 settembre 2019 – Se i Familienhotels Südtirol sono considerati gli specialisti delle vacanze in famiglia nella natura, c’è un motivo molto semplice: sono convinti che i figli e la natura siano fonte di felicità. Nelle 25 strutture situate tra i più bei paesaggi dell’Alto Adige, ogni famiglia può davvero vivere una vacanza unica, grazie a una ricca offerta di attività dentro e fuori dagli hotel e supportata dalla presenza di personale esperto e formato. Mentre i piccoli si divertono in un ambiente sicuro e lontano dai pericoli, i genitori possono dedicarsi alla coppia e ricaricare le energie. Gli assistenti in pedagogia della natura, come Fini dell’Aktiv & Familienhotel Adlernest (Val Senales) e Rudi del Family Hotel Biancaneve (Selva di Val Gardena) raccontano come il loro ruolo e i programmi sapientemente calibrati sulle esigenze individuali di bambini e adulti, aiuti le famiglie a sentirsi pienamente felici, appagate e rilassate in vacanza.

BIMBI FELICI, GENITORI RILASSATI – Fini dell’Aktiv&Familienhotel Adlernest (Val Senales)

Madre di due bambini, Fini, dopo una lunga attività come parrucchiera ha scelto di lavorare come babysitter. Per affrontare al meglio la nuova sfida, ha arricchito le sue conoscenze pedagogiche con la lettura di libri e acquisito varie competenze con corsi di formazione e aggiornamento. L’esperienza all’Aktiv & Familienhotel Adlernest è iniziata nel 2007 e prosegue tutt’oggi. «Con impegno e dedizione cerco di creare un’atmosfera in cui le famiglie possano sentirsi a proprio agio e godersi in tranquillità la propria vacanza» spiega Fini «I genitori hanno finalmente del tempo per sé, mentre i bambini giocano tra di loro e fanno amicizia. Tutti insieme condividiamo il momento dei pasti, facciamo dei lavoretti a mano e ci divertiamo nella natura. Cerco di trasmettere loro il mio amore per l’ambiente, attraverso diverse attività (escursioni e attività/giochi specifici) insegnando ad esplorarlo e a salvaguardarlo al meglio».

FAMIGLIE A TUTTA NATURA – Rudi del Family Hotel Biancaneve (Selva di Val Gardena)

Rudi lavora come assistente al Familienhotel Biancaneve dal 2008, dopo essersi formato presso un istituto alberghiero ad indirizzo turistico ed essersi specializzato in pedagogia. Il suo compito è quello di creare un programma per le famiglie che riesca a coinvolgerle nella scoperta della natura delle Dolomiti in modo innovativo e approfondito. «Lo scopo e punto di forza del mio ruolo è quello di far vivere la montagna a 360° gradi, trasmettendo l’amore per la natura a grandi e piccini. Questo consente alle famiglie di condividere assieme dei momenti unici, imparando a guardare il mondo naturale con occhi nuovi e attenti. Tali esperienze hanno fatto nascere delle bellissime e durature amicizie».

Tutti gli hotel citati fanno parte del gruppo Familienhotels Südtirol: www.familienhotels.com