Salmo: chiude il “Playlist Tour 2019” registrando oltre 220 mila presenze!

Incredibile successo di pubblico per il “PLAYLIST TOUR 2019” di Salmo che, terminato ieri con il live al Parco della Cittadella di Parma, ha registrato un totale di oltre 220 mila spettatori.

La tranche estiva del tour, partita l’8 giugno dal Core Festival di Treviso, ha portato Salmo ad esibirsi nei più importanti festival italiani e internazionali, vedendolo protagonista sui palchi di Locarno (Svizzera), Bologna, Legnano (MI), Barolo (CN), Brescia, Roma, Molfetta (BA, sold out), Lucca, Genova (sold out), Napoli, Cattolica (RN), Soverato (CZ, sold out), Pescara (sold out), Lecce, Lignano Sabbiadoro (UD), Arbatax (NU, sold out), Prato, Catania, Palermo e Parma.

Le tappe estive danno seguito agli eccezionali risultati del “PLAYLIST TOUR 2019” nel mese di marzo, che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa e che si è aperto a dicembre 2018 con tre epici sold out nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, Salmo ha presentato il suo nuovo album “Playlist” (Sony Music) accompagnato da moltissimi ospiti, tra cui Coez, Gemitaiz e Nitro. Il disco è uscito il 9 novembre 2018 ed ha già conquistato quattro dischi di platino. Su Spotify ha registrato il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti: tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica.

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90MIN” (triplo disco di platino) sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo disco.

Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” (disco di platino) con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 3,7 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, dal 15 marzo è in radio “Cabriolet”, il singolo feat. Sfera Ebbasta, certificato doppio disco di platino. Inoltre, il brano “Il cielo nella stanza” è certificato quadruplo disco di platino.

Fuori dal 5 luglio 2019 “MACHETE MIXTAPE 4” (Machete Empire Records/Sony Music Italy), il primo album, già certificato disco di platino, firmato a nome MACHETE che, a 10 anni dalla sua fondazione, consacra la crew più longeva d’Italia, attualmente composta dal “frontman” Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Disponibile al link https://smi.lnk.to/MM4, “Machete Mixtape 4” vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton.

Recentemente, è stato protagonista del progetto Open Sea Republic in collaborazione con Red Bull: dal 21 al 23 giugno un traghetto è diventato lo scenario per 36h di uno speciale festival diretto dall’artista stesso, in cui, oltre alla musica, sono state previste attività ricreative dedicati ai giochi e al cinema.

Salmo è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

CALENDARIO DATE PLAYLIST SUMMER TOUR

sabato 08 giugno 2019 – TREVISO – Core Festival – Area Dogana

venerdì 14 giugno 2019 – LOCARNO (Svizzera) – Connection Festival – Piazza Grande

venerdì 28 giugno 2019 – BOLOGNA – Bologna Sonic Park – Arena Parco Nord

venerdì 05 luglio 2019 – Legnano (MI) – Rugby Sound – Isola del Castello

sabato 06 luglio 2019 – Barolo (CN) – Collisioni Festival – Piazza Colbert

martedì 09 luglio 2019 – BRESCIA – Brescia Summer Music – Piazza della Loggia

venerdì 12 luglio 2019 – ROMA – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

domenica 14 luglio 2019 – Molfetta (BA) – Banchina S.Domenico – SOLD OUT

venerdì 19 luglio 2019 – LUCCA – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

sabato 20 luglio 2019 – GENOVA – Goa Boa Festival – Arena del Mare – SOLD OUT

venerdì 26 luglio 2019 – NAPOLI – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

domenica 28 luglio 2019 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

sabato 03 agosto 2019 – Soverato (CZ) – Summer Arena – SOLD OUT

martedì 06 agosto 2019 – PESCARA – Zoo Music Fest – Porto Turistico – SOLD OUT

venerdì 09 agosto 2019 – Lecce – Pala Live

lunedì 12 agosto 2019 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

sabato 17 agosto 2019 – Arbatax (NU) – Red Valley Festival– SOLD OUT

venerdì 30 agosto 2019 – PRATO – Settembre Prato è spettacolo – Piazza Duomo

venerdì 06 settembre 2019 – CATANIA – Estate Catanese – Villa Bellini

domenica 08 settembre 2019 – PALERMO – Velodromo

mercoledì 11 settembre 2019 – PARMA – Parco La Cittadella

