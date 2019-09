Premi “Rock Targato Italia” e Convegno a Milano

Dal 10 al 12 settembre, al LegendClub di Milano, si terranno le Finali Nazionali della trentunesima edizione di Rock Targato Italia, uno dei contest di scouting più longevi d’Italia, organizzato dall’Associazione Culturale Milano in Musica e ideato da Francesco Caprini, Franco Sainini e Stefano Ronzani (giornalista musicale).

Questa nuova edizione non si limiterà però al concorso storico per gli artisti emergenti ma presenterà anche alcune grandi novità fra cui il ritorno delle targhe speciali “Rock Targato Italia”: sette premi esclusivi, conferiti da una giuria composta da operatori del settore musica, cinema, moda e letteratura affini al mondo di Rock Targato Italia, che verranno consegnati il 12 settembre alle ore 17.00 all’interno della rassegna e andranno a rendere merito ad altrettante importantissime realtà affermate.

Vincitori Targhe Rock Targato Italia 2019

Premio Miglior Tour: PREMIATA FORNERIA MARCONI “PFM canta De André – Anniversary”

Premio Miglior Album: FRANCESCO DI GIACOMO “La parte mancante”

Premio Miglior Singolo: GIULIO CASALE “Soltanto un video”

Premio Speciale Rock Targato Italia

Artisti Italiani nel Mondo: PIERO CASSANO

Premio Miglior Band: RCCM

Premio Miglior Etichetta: WALLACE RECORDS

Premio Speciale Comunicazione Musicale: RADIO ITALIA ANNI 60

La giornata del 12 settembre ospiterà, nel pomeriggio, alle 15.00, anche il convegno-workshop organizzato da Divinazione Milano e dal MEI intitolato:

“le Indies: dai pionieri ai produttori di oggi, quale eredita’ e quale futuro? Quali spazi alla diversita’ della musica giovanile nei programmi e festival TV musicali del servizio pubblico?”

Il convegno si pone come un’occasione preziosa e aperta a tutti di dialogo fra le diverse espressioni della filiera musicale.

Coordinato da Francesco Caprini (Rock Targato Italia, Divinazione Milano) in collaborazione con Giordano Sangiorgi (Presidente del MEI), parteciperanno e interverranno Iaia de Capitani (Manager Premiata Forneria Marconi e Etichetta Areostella), Federico Montesanto (Presidente MIA – Musica Indipendente Associata), il cantautore Giulio Casale, la band degli RCCM, il giornalista e scrittore Roberto Bonfanti, Piero Cassano (Matia Bazar), Enrico Capuano (Cantautore e Musicista, Segreteria AIA), Marco Mori (Produttore, AudioCoop), Christian Perrotta (promoter, Rete dei Festival), Marcondiro (cantautore) e altri in via di definizione.

L’incontro è aperto a tutti.

Chi volesse intervenire può scrivere a: francescocaprini@divinazionemilano.it e giordano.sangiorgi@audiocoop.it