Green day: il grande ritorno in Italia il 10 giugno 2020 a Milano. Esce il singolo “Father of All…” che anticipa il nuovo disco

I Green Day, vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, annunciano il loro nuovo tour mondiale che farà tappa in Italia il prossimo 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Contemporaneamente la band svela anche il nuovo attesissimo singolo “Father Of All…”, primo estratto dal loro tredicesimo album in studio (dal titolo omonimo), in uscita il 7 febbraio 2020 su etichetta Reprise/Warner Records.

La band, icona del rock, sarà impegnata in un grande tour mondiale negli stadi assieme ai co-headliner Weezer e Fall Out Boy. The Hella Mega Tour, in collaborazione con Harley-Davidson, prenderà ufficialmente il via il 13 giugno 2020 a Parigi e toccherà svariate città in tutt’Europa, in Gran Bretagna e Nord America. Inoltre i Green Day si esibiranno in una serie di concerti in Asia.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili in anteprima per i possessori di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 settembre su https://www.ticketmaster.it/americanexpress . Gli iscritti a MyLiveNation avranno accesso alla pre-sale dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre su www.livenation.it. Entrambe le pre-sale avranno termine alle ore 17:00 di giovedì 19. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I Green Day si sono formati nel 1986 a Berkeley (CA) e da allora sono una delle band con più dischi venduti nel mondo di tutti i tempi (oltre 70 milioni di copie vendute e oltre 10 miliardi di streams). Il disco che li ha rivelati al mondo, Dookie, uscito nel 1994, ha venduto oltre 10 milioni di copie e raggiunto la certificazione Diamante, riaccendendo l’interesse popolare e i riflettori sul genere punk rock e proiettando la band verso una carriera costellata di successi e hit planetarie.

Entertainment Weekly ha dichiarato che i Green Day sono “la band più influente della loro generazione”, mentre Rolling Stone ricorda che “i Green Day hanno ispirato le giovani band più di chiunque altro dopo i Kiss, e continuano a farlo!”.

Nel 2004 i Green Day hanno pubblicato la rock opera American Idiot che ha catturato l’attenzione di un’intera nazione, vendendo oltre 7 milioni di copie negli Stati Uniti e portando a casa il Grammy Award come miglior Album Rock. Mojo ha dichiarato: “si tratta di un lavoro impressionante, il tipo di disco che instaura nuovi parametri per una band punk/rock’n’roll nel 21° secolo”. Nel 2010 è stata realizzata una versione teatrale di American Idiot che ha debuttato a Broadway e ha ricevuto grandi consensi di critica e pubblico.

Virgin Radio è radio ufficiale del tour italiano.

CALENDARIO:

Green Day:

DATA CITTÀ VENUE

Domenica, 8 Marzo SINGAPORE, SG Singapore Indoor Stadium Mercoledì, 11Marzo BANGKOK, TH Impact Arena Sabato, 14 Marzo MANILA, PH Mall of Asia Arena Martedì, 17 Marzo TAIPEI, TW Taipei Arena Venerdì, 20 Marzo HONG KONG, CN Asia World Expo Domenica, 22 Marzo SEOUL, KR Jamsil Indoor Gym Mercoledì, 25 Marzo OSAKA, JP Intex Venerdì, 27 Marzo TOKYO, JP Makuhari, Messe Domenica, 24 Maggio MOSCA, RU Spartak Stadium Mercoledì, 27 Maggio HELSINKI, FI Suvilhati Venerdì, 29 Maggio STOCCOLMA, SE Tele2 Arena Domenica, 31 Maggio ALESUND, NO Colorline Stadium *Mercoledì, 3 Giugno BERLINO, GER Wuhlheide *Mercoledì, 10 Giugno MILANO, ITL Ippodromo SNAI – San Siro

*I Weezer saranno co-headliner in queste date

THE HELLA MEGA TOUR – tour in Europa e Gran Bretagna:

DATA CITTÀ VENUE Sabato, 13 Giugno PARIGI, FRANCIA La Defense Arena Domenica, 14 Giugno GRONINGEN, NETHERLANDS Stadspark Mercoledì, 17 Giugno ANVERSA, BELGIO Sportpaleis Domenica, 21 Giugno VIENNA, AUSTRIA Ernst Happel Stadium Mercoledì, 24 Giugno GLASGOW, SCOZIA Bellahouston Park Venerdì, 26 Giugno LONDRA, INGHILTERRA London Stadium Sabato, 27 Giugno HUDDERSFIELD, INGHILTERRA The John Smith’s Stadium Lunedì, 29 Giugno DUBLINO, IRLANDA RDS Arena

THE HELLA MEGA TOUR TOUR NORDAMERICANO: