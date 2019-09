Domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, in esclusiva a “LIVE – NON È LA D’URSO” le prime immagini di Fabrizio Corona direttamente dal carcere di San Vittore dopo l’arresto di sei mesi fa.

Il video è stato girato dalle telecamere del programma lo scorso giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza.

Inoltre, ai microfoni di “LIVE”, le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi.