Back to horror: un vero rientro terrificante con gli horror targati Universal Pictures Home Entertainment Italia

La tradizione horror di Universal Pictures è legata a doppio filo alla sua storia, e si sa, le tradizioni vanno rispettate.

Se il rientro dalle vacanze è stato spaventoso, potrete quindi consolarvi con la valanga di titoli dedicati all’horror che Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di dedicare in questo particolare periodo dell’anno al genere che la contraddistingue da sempre.

Si comincia con Noi, l’inquietante horror d’autore del premio Oscar Jordan Peele, uscito lo scorso 28 agosto in Dvd, Blu-ray, Steelbook 4k Ultra HD e Digital HD; abbiamo proseguito con un settembre davvero all’insegna del terrore con tantissimi titoli dedicati. Dall’11 settembre sono infatti disponibili il remake del cult horror di Stephen King Pet Sematary (disponibile anche nell’esclusivo formato Steelbook 4k Ultra HD), l’innovativo horror sui supereroi prodotto da James Gunn Brightburn – L’angelo del male, ed il thriller found footage Unfriended – Dark web a gettare un pizzico di paura sul web. Questi titoli sono tutti disponibili nei formati Dvd e Blu-ray, oltre al formato digitale.

Non ci si limita ai soli film: sono infatti disponibili in Dvd, sempre dall’11 settembre, le serie TV dedicate all’horror The Purge – Stagione 1, legata all’ormai iconica trilogia de Il giorno del giudizio, e il Stephen King mini-serie collection, contenente le mini-serie degli anni ’90 I Langolieri e L’ombra dello scorpione, per i fan del maestro dell’orrore più appassionati.

Universal Pictures Home Entertainment Italia però non si ferma qui: per il mese di ottobre sono previste le uscite di altri film dedicati al mondo dell’orrore!

Parliamo di I morti non muoiono di Jim Jarmush, il divertente e scorretto film dedicato all’apocalisse zombie con un cast eccezionale (Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton) e presentato in anteprima all’ultimo Festival del cinema di Cannes, che sarà disponibile dal prossimo 2 ottobre in Dvd, Blu-ray e Digital HD. Per chi non è disposto a scherzarci sopra, consigliamo invece Ma, prodotto da Blumhouse con l’incredibile premio Oscar Octavia Spencer, in uscita il 9 ottobre in Dvd e Digital HD.

Per gli amanti dei classici, invece, un pezzo imperdibile; anzi due: Universal Pictures Home Entertainment Italia realizza due diverse collection dedicate al maestro del brivido – tutte le opere di Hitchcock del prezioso catalogo Universal racchiuse in due diversi cofanetti, disponibili in Dvd e Blu-ray. Il cofanetto “Black” contiene ben 8 dischi con i film del regista realizzati tra gli anni’40 e ’50, tra cui i celeberrimi La finestra sul cortile (1954) e La donna che visse due volte (1958). Il cofanetto “White”, invece, contiene 7 dischi con i film realizzati dal maestro tra gli anni’60 e ’70, tra cui gli indimenticabili Psyco (1960) e Gli uccelli (1963).