Simple Minds: “Live in the City of Angels”

Il 4 ottobre BMG pubblicherà “LIVE IN THE CITY OF ANGELS”, ( simpleminds.lnk.to/liveFA) un album che cattura i Simple Minds dal vivo nel loro tour più recente.

Dopo il successo del disco “Walk Between Worlds” del 2018 (“Il miglior album della band degli ultimi decenni”.

Album of the Week, Sunday Times), proseguendo nel loro percorso di rinascita, rafforzando al contempo la loro reputazione di grande live band, lo scorso autunno i Simple Minds si sono recati in Nord America per intraprendere il loro primo tour coast to coast in oltre due decenni. Con 31 città toccate, sia i critici sia i fan hanno concordato all’unanimità che è stato il tour statunitense di maggior successo fino ad oggi.

Facendo riferimento al loro primo album dal vivo, “Live In The City Of Lights” del 1987, questo nuovo lavoro dal vivo trova ancora una volta i Simple Minds, 30 anni dopo, scalare le vette di quei giorni vertiginosi, vendendo più biglietti anno dopo anno, mentre le nuove generazioni scoprono il il potere dal vivo della band.

I Simple Minds sono stati accolti da un’eccitazione negli Stati Uniti che non avevano sperimentato da metà degli anni ’80, periodo in cui erano al culmine del loro successo. In nessun luogo questa passione è stata catturata meglio di una registrazione della loro esibizione all’Orpheum Theatre di Los Angeles il 24 ottobre 2018. 24 brani sono stati eseguiti quella sera. Glittering Prize è stato registrato presso The Fillmore, Miami Beach l’8 novembre 2018 e le tracce bonus sono state registrate in vari sound check e prove.

L’album che ne risulta, “LIVE IN THE CITY OF ANGELS”, è una raccolta di 40 canzoni, che abbraccia uno dei più diversi cataloghi di una carriera lunga 40 anni. L’abilità dal vivo dei Simple Minds, l’incredibile musicalità, guidata dall’eccezionale e iconico chitarrista della band Charlie Burchill, e dall’anima della voce del frontman Jim Kerr, offre un set che dimostra perché i Simple Minds sono ancora una band vitale e importante.

La set list include brani dall’album Empires and Dance fino all’ultimo Walk Between Worlds. A partire da The Signal e The Noise di quell’album, seguite da Waterfront, Love Song, Let There Be Love e Up On The Catwalk. L’album include gemme dal loro album New Gold Dream (81-82-83-84), Sons and Fascination, Sparkle In The Rain, il colosso del 1985 Don’t You Forget About Me, così come Alive and Kicking and Sanctify Yourself presenti nel disco Once Upon a Time (album arrivato al n. 1 nel Regno Unito e nella top 10 negli Stati Uniti), fino alla Big Music del 2015 (che la rivista MOJO ha dichiarato “il loro miglior album in 30 anni”) e Walk Between Worlds dell’anno scorso (un album dei 5 migliori nel Regno Unito) .

LIVE IN THE CITY OF ANGELS è una raccolta imperdibile per ogni fan dei Simple Minds che si rispetti e un perfetto promemoria del talento duraturo della band e del loro fascino dal vivo.

LIVE IN THE CITY OF ANGELS sarà disponibile su CD deluxe (4 CD in un libro con copertina rigida), 2xCD e vinile standard, download digitale e streaming. Il CD deluxe e i formati digitali conterranno 40 brani; il CD e il vinile standard conterranno 25 brani.

1. The Signal And The Noise

2. Waterfront

3. Love Song

4. Let There Be Love

5. Up On The Catwalk

6. Sense Of Discovery

7. Glittering Prize

8. Promised You A Miracle

9. The American

10. Hunter And The Hunted

11. Stand By Love

12. Dirty Old Town (Written by Ewan MacColl)

13. Themes For Great Cities

14. She’s A River

15. Walk Between Worlds

16. Hypnotised

17. Someone Somewhere In Summertime

18. See The Lights

19. All The Things She Said

20. Dolphins

21. Don’t You (Forget About Me)

22. New Gold Dream (81-82-83-84)

23. Once Upon A Time

24. Alive And Kicking

25. Sanctify Yourself

BONUS TRACKS (DELUXE CD AND DIGITAL DOWNLOADS)

1. Book Of Brilliant Things

2. Let The Day Begin (Cover of The Call’s 1989 song, which Simple Minds first covered on Big Music)

3. Honest Town

4. Midnight Walking

5. Barrowland Star

6. Big Music

7. Blindfolded

8. Celebrate

9. In Dreams

10. I Travel

11. Speed Your Love To Me

12. Stars Will Lead The Way

13. Summer

14. The Cross (Written by Prince)

15. Big Sleep

Mentre compiono 40 anni, l’eredità di Simple Minds è qualcosa di cui essere orgogliosi e la loro storia continua ad evolversi.

PRE-ORDER DEL DISCO

https://simpleminds.lnk.to/liveEM