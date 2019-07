E’ mancato all’età di 85 anni l’attore George Hilton, famoso per i tanti film a cui ha partecipato.

L’attore uruguayano, naturalizzato italiano, ha iniziato a recitare in Argentina per diversi fotoromanzi, per poi partecipare a diversi film western con Franco Nero, Terence Hill, Giuliano Gemma.

Hilton ha poi partecipato alla serie televisiva College, con Federica Moro, andata in onda negli anni novanta.

A dare la notizia della sua scomparsa, la compagna Gabriela sul profilo del social Facebook.