Non lasciamoli in canile

Non guardatemi con quegli occhi …

Non guardatemi come se fossi già morto.

In fondo sono stato messo al sicuro, tanti altri non hanno la mia stessa fortuna e anche in questo momento stanno morendo per strada .

Sono stato tanto tempo senza cibo,con poca acqua, al freddo gelido , avevo tanta pura ma …avevo la mia famiglia.

La mia mamma è stata bravissima, forte e coraggiosa ci ha tenuto al sicuro fino ad ora.

Ho anche 6 fratellini , uno di loro purtroppo quando sono arrivati i volontari era già morto , non so bene cosa gli sia successo ma un giorno ad un certo punto non lo abbiamo più visto, siamo andati a cercarlo ed era rannicchiato sotto un cespuglio ormai senza vita . Era diventato un angelo…

Oggi ci hanno trovati.

Non credevo ai miei occhi.

Oggi ho anche scoperto cosa significa “carezza”,non la conoscevo ,devo dire che ci ho subito preso gusto e non vedo l’ora di poterne ricevere altre.

Siamo stati messi al sicuro ma purtroppo siamo al canile , qui non si sta male ,è sicuramente meglio che in strada al gelo e per fortuna siamo ancora con la mamma.

I volontari ci hanno promesso che verranno sempre a trovarci e che si faranno i mille per trovare una famiglia per ciascuno di noi.

La mia mamma non sta tanto bene, perdeva del sangue forse ha un prolasso dell’utero. Il veterinario del canile si sta occupando di lei.

…chissà se qualcuno avrà voglia di adottarla quando starà bene .

Per ora siamo un po’ malconci per carenze nutrizionali ma ci riprenderemo, man mano verranno pubblicate le nostre foto e speriamo tanto di trovare una famiglia.

Non lasciateci al canile tutta la vita.

Siamo 4 femmine e 2 maschietti futura taglia media

Per qualsiasi informazione contattate i volontari,saremo adottabili in tutta Italia

3421836988

rifugio.hope@libero.it

Suggerito da Animali nel cuore