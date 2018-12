Rudy e Milì cercano urgentemente casa

RUDY ASPETTA ANCORA…. SE NON PUOI ADOTTARE CONDIVIDI CERCA URGENTEMENTE CASA RUDY e MILÌ hanno circa 5 mesi taglia medio piccola … sono gli unici rimasti chiusi in un box senza una famiglia… mentre i loro 4 fratellini sono già nelle loro comode case…

La loro mamma (anche lei cerca adozione) pesa sui 7 kg ed ha partorito coraggiosamente loro 6 in un bosco… ora facciamo in modo che abbiano un futuro a colori fuori dal box …

ADOTTABILI IN QUASI TUTTA ITALIA previo controllo pre e post affido verranno affidati sverminati vaccinati e con microchip chiamare o mandare un messaggio al numero 3899546971 non risponde a numeri anonimi cioè se non compare il numero!

Segnalato da Animali nel cuore