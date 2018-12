Cercasi casa per Pushi

Pushi è una piccola Shih Tzu, abbandonata x le strade di Scutari e trovata dalla bravissima Izabela Sala che l’ha raccolta e salvata.

Pushi era molto stressata, il pelo era tutto appiccicato e gli occhi coperti da una spessa crosta, lavata e tosata, sono emerse una grave infezione cutanea ed agli occhi, aveva pure febbre a 41… è stata ricoverata in clinica per più di un mese finchè si è ripresa.

Pushi oggi è in stallo in Italia, vicino Crema, appena arrivata ha fatto subito tutte le visite

Otite che stiamo curando ormai in via di guarigione, quasi completamente cieca (vede giusto qualche ombra, evita gli oggetti scuri, centra in pieno quelli chiari), dermatite da approfondire, mangia come un lupo in una riserva di conigli, soffre il freddo ma ha un bellissimo cappottino nuovo, va in loop quando è stressata e in crash quando trova ostacoli, 10 anni, intera, pesa 5 kg, deve mettere un po di peso ma a quello si rimedia in fretta. Nessuna malattia seria, leishmania negativa, denti pochissimi e conciati male, alito killer, si agita come un’anguilla quando siamo dal veterinario, non vuole essere maneggiata ma se la tieni in braccio da seduta e la coccoli come fosse un neonato si addormenta… a modo suo è un amore, è così complicata che prima ancora di poterci credere ti ha conquistato… in fondo i peperini come lei ti comprano così.. col carattere.

Adesso ha bisogno di una casa magari senza scale e una mamma molto paziente che possa accompagnarla verso la vecchiaia con amore.

Si affida in lombardia, vaccinata, con libretto, cappottino e ovviamente previo controlli pre e post affido, assolutamente no giardino o giocattolo per bimbi (è triste doverlo specificare).

Per informazioni o richieste: Cristina T. 3396363987