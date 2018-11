Quanta sofferenza negli occhi di Jiulia!!!

Quanto dolore!!! Lei ignorata da tutti, ormai si sta rassegnando.

Continua a trascorrere le sue giornate in canile e questo per lei sarà la sua condanna. La sua paura continuerà a crescere e la sua diffidenza verso chi non conosce aumenterà e farà sì che la sua adozione diventerà sempre più difficile.

Ora possiamo riuscire a cambiare il suo futuro… domani sarà troppo tardi!!!