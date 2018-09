“Incontri d’Autore” – Eleonora Tarantino

L’8 settembre dalle 10 alla Libreria Mondadori di Cinisello Balsamo, in via Giovanni Frova 3, nell’ambito degli “Incontri d’Autore”, l’autrice sarà presente per il consueto firma-copie.

Quali sono i desideri e le aspettative che spingono ad acquistare #ilquadrogiusto ? “Ci sono persone che si rivolgono a una figura professionale come il gallerista per farsi guidare nella scelta di opere d’arte contemporanea. Altre, invece, si affidano al Personal Art Shopper: da qui l’idea di dare qualche consiglio per #ilquadrogiusto, ponendomi l’obiettivo, attraverso questo manuale, di fornire strumenti di valutazione proprio a voi che desiderate avvicinarvi all’Arte ma non sapete da dove iniziare. Voglio assecondare le vostre esigenze e prevenire le vostre incertezze, guidandovi con semplicità e senza accademismi nel sublime e stimolante mondo dell’Arte”, spiega Eleonora Tarantino che, durante l’incontro del prossimo sabato, risponderà a tante curiosità e domande sull’Arte e i diversi criteri che portano a selezionare un’opera piuttosto che l’altra.

Eleonora Tarantino è Presidente dell’Associazione Culturale Ponti x l’Arte fondata con il critico d’arte Stefano Bianchi.

#ILQUADROGIUSTO manuale del dubuttArte è distribuito nelle migliori librerie italiane e presso gli store online: LaFeltrinelli, Mondadoribookstore, Amazon, La Libreria Universitaria, Unilibro, San Paolo. Il libro è in vendita presso la storica Librairie Italienne Tour de Babel in rue de Sicilie a Parigi.

