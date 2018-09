Ed Sheeran apertura prevendite concerti

Dopo la richiesta record di biglietti per i concerti di Ed Sheeran a Roma il 16 giugno allo Stadio Olimpico e a Milano il 19 allo Stadio San Siro, si aprono lunedì 1 ottobre le prevendite per la prima delle tre date italiane del cantautore inglese, headliner a Firenze Rocks il prossimo 14 giugno alla Visarno Arena.

I biglietti saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati