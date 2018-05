“La startup di maggior successo” Prof. Marco Arcari

“Qualunque cosa sogni d ‘intraprendere, cominciala. l ‘audacia ha del genio, del potere, della magia” ( Goethe )

Un libro sintetico con una narrazione spesso grafica, per una fruizione adatta anche alle nuove generazioni.

Appena uscito in libreria a cura di AIEP editore il volume “La Startup di maggior successo” del Prof Marco Arcari, docente a contratto cattedra Startup e business planning dell’Università degli Studi di Milano e startupper con esperienza ultraventennale.

Un volume che spiega a chiunque voglia approcciarsi all’avventura di una nuova impresa tutti i passi da compiere, con l’aggiunta di riflessioni, esperienze e consigli pratici.

Ma è anche un libro per appassionati startupper che qui possono trovare tutte le “chicche” per convincere gli investitori a salire a bordo, conoscere i bandi di finanziamento più interessanti e tutte le opportunità di risparmio (dal work for equity ai vantaggi fiscali) offerte da “Startup innovativa” e “PMI innovativa”.

La nuova impresa nasce dall’osservazione di un bisogno, dunque calata nel contesto in cui si vive.

Dedicato a studenti, appassionati, neoimprenditori, lettori curiosi, a coloro che sentono l’ispirazione di poter fare qualcosa di proprio, innovativo, rivoluzionario o necessario.

L’autore

Marco Arcari – Professore a contratto dell’Università degli studi di Milano, cattedra business planning e startup. E’ stato scelto nel 2014 dalla European Commission come expert research and innovation per la valutazione dei progetti partecipanti a Horizon 2020 e Fast Track to innovation. “Vive” e “respira” start up da oltre vent’anni.