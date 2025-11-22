GIALAPPASHOW: Clara affianca il Mago Forest

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, rinnova l’appuntamento, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 24 novembre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Questa volta è Clara ad affiancare alla conduzione il Mago Forest.

Partenza lanciata, durante l’anteprima, con Vincenzo Salemme alle prese con una padrona di casa piuttosto scorbutica, Miriam, alias Brenda Lodigiani.

Tra le altre guest star della 6ª puntata, Paola Iezzi che duetta sul palco con Achille Lauro, aka Giovanni Vernia, sulle note di “Incoscienti giovani”; Laura Freddi, ospite del nuovo episodio di “Vererrimo” presentato da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani; Carl Brave, che si esibisce sul palco con I Neri per Caso e Ocarine, interpretando “Just Can’t Get Enough” dei Depeche Mode. Al fianco di Clara i Neri per Caso propongono, invece, una versione originale di “Donne” di Zucchero.

Toni Bonji si cala nei panni del Demotivatore, del Medico dello sport e dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, Ubaldo Pantani porta ancora in scena il “suo” Pier Silvio Berlusconi, mentre Giulia Vecchio si sdoppia in Monica Setta, nella rubrica “Robba De Donne”, e in Valeria Bruni Tedeschi. Gigi è prima Stefano De Martino e poi Toni Servillo, e torna anche Edoardo Ferrario sotto le mentite spoglie di Maicol Pirozzi nel suo nuovo podcast.

Nuovi imperdibili episodi di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino, “Sotto torchio”, con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani, “Ultimo appuntamento”, con Alessandro Betti, Ubaldo Pantani e Carlo Amleto, e “Che Dio ce salvi”, con Michela Giraud.

Spazio anche ai filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prendono di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata mercoledì prossimo dopo la supersfida di Uefa Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

