GIALAPPASHOW: Anna Foglietta affianca il Mago Forest

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, arriva al giro di boa. La quarta puntata va in onda, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 10 novembre, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Sul palco questa settimana, insieme al Mago Forest, Anna Foglietta – attrice e Presidente della onlus Every Child Is My Child – in una versione sorprendentemente ironica.

Una puntata spumeggiante fin dall’anteprima con Enzo Iacchetti al citofono insieme a Miriam, alias Brenda Lodigiani. I due lasciano poi spazio alla sigla ispirata alla soap opera “Beautiful”, cui partecipa tutto il cast.

Tra le guest star Giancarlo Magalli, con un cameo nella nuova puntata di “Sensualità a Corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Carolina Crescentini è, invece, l’ospite di Vererrimo, presentato da Silvia Toffanin, aka Brenda Lodigiani. Sul palco anche gli Inti Illimani, che si esibiscono con i Neri per Caso e Giulia Mei, al pianoforte, prima sulle note della loro “Cancion Del Poder” e poi di “Smell like teen spirit” dei Nirvana. La parte musicale si arricchisce anche con l’esibizione di Giovanni Vernia, che fa il suo ingresso dal baratro sotto le mentite spoglie di Cesare Cremonini.

Brenda Logidiani torna in questa puntata a vestire i panni di Ester Ascione, così come Giulia Vecchio torna a fare la parodia di Monica Setta in “Robba de donne” e Milly Carlucci, oltre a portare in scena la “sua” Valeria Bruni Tedeschi.

Ubaldo Pantani e Alessandro Betti sono protagonisti dei nuovi imperdibili episodi di “Grande Fratello Rip 2”, cui partecipa anche Giulia Vecchio, e “Ultimo appuntamento”, che vede la partecipazione anche di Carlo Amleto.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

