Freedom, stasera: Apuane e le Cave e del Marmo di Carrara

Nuovo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda domenica 3 agosto, in prima serata, su Retequattro. Al centro del programma a cura di Contenuti – Production & Media, le Alpi Apuane e il Marmo di Carrara, uno dei più pregiati al mondo, con il quale sono state realizzate inestimabili opere architettoniche e scultoree.

Dal marmo delle suggestive Cave di Carrara, infatti, sono state create opere come la Pietà di Michelangelo, il David di Donatello, Amore e Psiche di Antonio Canova, il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, il Duomo di Pisa con il suo celebre Pulpito, l’Obelisco del Foro Italico e la Colonna Traiana, a Roma.

Roberto Giacobbo visita una cava in totale solitudine, ed entra nelle sue profondità per ammirarne la magnificenza. Un viaggio che ripercorre gli eventi che hanno dato vita ad alcuni capolavori, che svela segreti e caratteristiche di questa strordinaria roccia, da sempre simbolo universalmente riconosciuto dell’eccellenza dell’arte italiana nel mondo.

Tra gli altri reportage della puntata: Terracina, nel Lazio meridionale, per conoscere i segreti dell’ingegneria risalente all’epoca dell’Antica Roma; Sassocorvaro, nelle Marche, per rivivere la storia di un uomo che ha salvato l’arte italiana dalla furia nazista; India, per scoprire se esista un archivio nel quale sia scritto il destino dell’intera umanità; al confine del Friuli-Venezia Giulia, il più incandescente d’Italia, per visitare un bunker; Vicovaro, in Lazio, per documentare un antico acquedotto romano.

«Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.