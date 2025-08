PAPmusic – Animation for Fashion da settembre in streaming

Il film, uscito nelle sale a settembre del 2024, non ha avuto vita facile, ma grazie alla Community formatasi spontaneamente, ha saputo con determinazione cercare e trovare il modo per portare avanti un progetto “artigianale” così piccolo e grande allo stesso tempo.

PAPmusic e la sua produzione indipendente, rappresentano il Cinema, quello che esiste e resiste nonostante la profonda crisi della cinematografia, grazie al lavoro di gruppo e alla passione di tanti innamorati della bellezza che si nasconde ovunque intorno e dentro di noi.

PAPmusic – Animation for Fashion è ora pronto a prendere il volo e arriverà in Streaming a settembre, in esclusiva per il mercato italiano, in collaborazione con CG Entertainment.

La commedia animata pluripremiata a Festival Internazionali, con 45 riconoscimenti, 24 Premi e 21 nomine, è stata presentata anche nella versione inglese a maggio 2025 presso il Marché du Film di Cannes e The London Screenings.

PAPmusic è un film didattico, divertente e irriverente ambientato a Milano, capitale della Moda, ricostruita in computer grafica, così come tanti luoghi iconici del nostro Paese come il Colosseo, Pompei e il Ponte dei Sospiri di Venezia.

PAPmusic si ispira alla Pop Music, alla Pop Art e al “P’AP”, che è l’abbreviazione del Prêt-À-Porter: un connubio tra Animazione, Moda, Musica, Design e Patrimonio Artistico italiano. Un’opera fuori dagli schemi che racconta le dinamiche lavorative del mondo della moda attraverso un sorriso, promuovendo il Made in Italy.

PAPmusic – Animation for Fashion è prodotto da Not Just Music S.r.l. Le voci dei protagonisti arrivano dal mondo del cinema, radiofonico, musicale, televisivo e della moda come Luca Ward, Rudy Zerbi, Marco Mazzoli, Jake La Furia, Tamara Donà, Fernando Proce, Sergio Sylvestre, Regina, Luca Abbrescia, B-nario, Ginta, Andrea Carpinteri, Michele Lamanna.

