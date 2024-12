Unipv scala la classifica internazionale della sostenibilità

L’Università di Pavia eccellenza italiana e globale per quanto riguarda la sostenibilità.

E’ stata pubblicata la terza edizione del “QS World University Rankings: Sustainability” una nuova graduatoria globale curata da uno dei più reputati istituti di rating che si occupano del mondo universitario, la società Quacquarelli Symonds.

La classifica fornisce un parametro per valutare positivamente gli atenei che si dimostrano più propensi a una gestione sostenibile.

Un modo per valutare l’impatto sociale e ambientale delle università come centri di educazione e ricerca, ma anche come istituzioni inserite all’interno di comunità più ampie.

Come spiega il professor Alessandro Reali, delegato del Rettore ai Ranking, la classifica di quest’anno segna un successo per l’Ateneo pavese: più di 300 posizioni scalate nella classifica globale e più di 20 in quella italiana.

“Pur non riguardando strettamente il settore didattico o della ricerca – spiega Reali -, questa graduatoria, dato l’ambito che tratta, sta avendo un impatto e una importanza crescenti sulla reputazione delle istituzioni accademiche a livello internazionale. Quest’anno, le notizie che ci riguardano sono molto buone: passiamo infatti dalla posizione 594 al mondo e 27 in Italia, alla posizione 239 al mondo e 6 in Italia. Credo sia un risultato di notevole rilievo che premia il gran lavoro fatto dal nostro Ateneo nel campo della sostenibilità e in particolare dal team OSA Office for Sustainable Action. In prospettiva questo dà ulteriore forza alla direzione intrapresa e abbiamo ancora notevoli margini di crescita“.

La classifica viene redatta a partire da tre categorie, valutate in base ad alcuni indicatori di riferimento:

-l’ impatto ambientale (educazione e ricerca su temi ambientali, politiche strategiche e buone pratiche di sostenibilità);

-l’ impatto sociale (efficacia del percorso educativo e impiegabilità degli studenti, uguaglianza e inclusività, cura per il benessere di studenti, dipendenti e della comunità);

-la Governance (apertura e trasparenza del processo decisionale, cultura organizzativa etica, rappresentanza degli studenti e trasparenza finanziaria).

Quest’anno il QS Sustainability Rankings ha preso in considerazione 1.751 istituzioni accademiche globali (di cui 563 europee) e 52 italiane.

https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings

