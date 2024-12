“Tu crir e p semp”, oggi il nuovo singolo di  Black Emme

È disponibile da venerdì 13 dicembre “Tu crir e p semp”, il nuovo singolo del cantautore napoletano Black Emme. Il brano è disponibile in presave.

“Tu crir e p semp” è un brano intimo, personale e molto autobiografico. Nasce infatti dal vissuto di Black Emme e rimanda a un periodo della sua vita in cui si sentiva distaccato sentimentalmente e lontano da qualsiasi legame emotivo. È l’incontro inaspettato con una ragazza diversa dalle altre che gli fa cambiare prospettiva e lo porta a ricredere sull’amore e sulla sua durata. Un incontro che è come un fulmine a ciel sereno, da cui rimane assuefatto e che lo porta a “credere ai per sempre”. Più che una canzone, “Tu crir e p semp” è quindi un omaggio, una dedica, una serenata – resa ancora più romantica dall’utilizzo del dialetto napoletano – in cui l’artista dimostra di non aver paura di mostrare le proprie fragilità, vulnerabile di fronte a un sentimento inaspettato ma bellissimo.

Con questo singolo Black Emme, artista che non insegue le tendenze ma fa della sua emotività l’arma vincente, dà così inizio ufficiale al proprio percorso musicale, regalando un pezzo che vive come ogni sua canzone, ossia come la storia di un film.

