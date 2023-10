Single tasking, ascolto delle emozioni e mindfulness: come abbandonare lo stress sul lavoro. Tre consigli pratici da mettere in campo in azienda per ridurre lo stress derivante dal lavoro, il grande male del nostro secolo e una delle cause principali dei problemi di salute mentale. Alisia Galli, psicologa clinica, ce ne parla e tratta l’argomento.

Fitprime: 3 consigli su come abbandonare lo stress a lavoro

Al giorno d’oggi fatichiamo a rimanere concentrati sul presente, su ciò che stiamo effettivamente vivendo, provando e sperimentando. Ma passare il tempo a immaginare come potrebbe andare la nostra vita non basta a far accadere le cose. Il continuo rimuginare potrebbe causare stress eccessivo.

Lo stress e la concentrazione

Proprio lo stress è ormai considerato il male del nostro secolo: i dati sono allarmanti, si parla di 6 milioni di Italiani che soffrono di “stress da lavoro correlato”, di cui il 60% donne. Prevenire si può, anche in azienda.

Rimanere concentrati, infatti, diminuisce la possibilità di sentirsi stressati perché si riescono a portare a termine le mansioni con maggiore semplicità e in meno tempo. Esistono degli esercizi concreti da mettere in atto per allenare il proprio cervello a mantenere la concentrazione, a saper gestire le emozioni, riducendo quelle negative.

Tre attività

In particolare abbiamo individuato tre attività che ci possono aiutare a ridurre ansia e stress sul posto di lavoro:

Single Tasking : focalizzarsi su un’attività per volta , puntando alla qualità e non alla rapidità. Facendo una cosa alla volta, si raggiungono risultati migliori e in meno tempo. Il consiglio di Alisia Galli è quello di prendersi pause, concedendoci la possibilità di rimanere concentrati e focalizzati.

: , puntando alla qualità e non alla rapidità. Facendo una cosa alla volta, si raggiungono risultati migliori e in meno tempo. Il consiglio di Alisia Galli è quello di prendersi pause, concedendoci la possibilità di rimanere concentrati e focalizzati. Ascolto delle emozioni: non possiamo come essere umani non provare emozioni e anzi cercare di sopprimerle potrebbe causare problemi. Il consiglio è quello di accettare e ascoltare le nostre emozioni, per accoglierle e renderle nostre alleate.

Mindfulness: è una pratica che porta al contatto con i propri pensieri, nonché uno stato della mente che porta a uno stato di consapevolezza. Un esercizio usato dalla mindfulness è chiamato “S.T.O.P.”, acronimo inglese che riunisce le quattro indicazioni per entrare in contatto con il momento presente. Stop: stacca da ciò che stai facendo; take a few deep breaths: fai alcuni respiri profondi; observe: osserva ciò che stai sperimentando in questo momento, inclusi pensieri, emozioni e sensazioni fisiche; proceed: riprendi il lavoro con la nuova consapevolezza che hai raggiunto.

Fitprime

Fitprime è la piattaforma di servizi di welfare aziendale rivolti al benessere della persona, che rende più semplice mantenere o raggiungere il proprio benessere psico-fisico. Questo obiettivo è raggiunto attraverso programmi tailor made per le aziende e grazie a 3 servizi principali: Fitprime Places, il servizio che permette di allenarsi in più di 3000 centri sportivi partner in tutta Italia, Fitprime Smart, un portale interamente dedicato all’home-workout, con migliaia di lezioni on demand e live, e Fitprime Nutrition, un servizio che offre anamnesi e piani alimentari personalizzati.

Contatti

Sito: fitprime.com

Canali social: Linkedin – Instagram

Mail: info@fitprime.com

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia