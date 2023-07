Arriva al suo millesimo episodio THE ESSENTIAL di WILL, uno dei podcast più longevi d’Italia

che ogni mattina propone notizie selezionate e presentate dalla giornalista MIA CERAN per una rassegna che racconta in cinque minuti i temi salienti dell’attualità politica, economica e culturale internazionale.

Con episodi che hanno raggiunto anche i 100 mila ascolti, The Essential è stato il podcast più ascoltato nel 2022 su Spotify, raggiungendo quasi 30 milioni di ascolti totali.

In un mondo dove le informazioni e le notizie paiono travolgerci quotidianamente, The Essential permette di esplorare il mondo e le sue storie selezionandole giorno dopo giorno e proponendole ai suoi ascoltatori in modo chiaro e immediato, individuando tendenze, connessioni, spunti di riflessione, approfondimenti.

L’episodio numero 1.000 è disponibile a questo link https://open.spotify.com/show/43A9fUmUbLYaHKSi1lAtn5?si=b4323288dc5d4d69&nd=1

Spiega Mia Ceran: “La community che si è raccolta in questi tre anni intorno a The Essential è il mio più grande orgoglio professionale degli ultimi anni. Sono esattamente quei giovani (chi più, chi meno) di cui per anni si è detto: “a loro non interessa l’informazione”, “gli esteri li annoiano”.

“E invece sono lì, ogni giorno, con convinzione granitica, pronti ad ascoltare storie dall’Italia e dal mondo e magari poi ad approfondirle. Mi scrivono, commentano, aggiungono, partecipano: sono la sorpresa che in pochi si aspettavano”.

Sin dal suo primo anno, The Essential di Will con Mia Ceran è stato una presenza costante nelle classifiche dei top podcast italiani, più che triplicando i propri ascolti grazie alla capacità di raccontare il mondo senza la tradizionale rassegna stampa o raffica di notizie.

