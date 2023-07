Shade: “Diversamente triste” è il nuovo album

Fuori oggi, venerdì 7 luglio, “Diversamente triste”, il nuovo album di Shade, l’hit maker con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro

Il disco (in uscita per Epic Records Italy/Sony Music Italy) sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di download e streaming e in versione fisica. L’artista presenterà live tutti i brani del nuovo progetto con il suo “SUMMER TOUR 2023”, che quest’estate toccherà le principali città italiane. “DIVERSAMENTE TRISTE” è già disponibile in pre-order a questo link:https://epic.lnk.to/diversamentetriste

Il disco rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Shade, che raccoglie in questo lavoro una lunga fase di ricerca musicale, testimoniata dal suo stile in continua evoluzione, capace di offrire ancora una volta al pubblico un nuovo modo di interpretare il rap, senza mai rinunciare alla sperimentazione. La tracklist dell’album è stata svelata in perfetto stile Shade, attraverso un freestyle che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e vede diverse collaborazioni con alcuni dei nomi più apprezzati della scena urban italiana, tra cui J-Ax, Vegas Jones e Giaime, MadMan, Dani Faiv e Nerone.

