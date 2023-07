La mostra-gioco “Clocked. Questa non è un’escape room. Sulla storia del design”, inaugura un nuovo modo, interattivo, ludico ed esperienziale, di ammirare e conoscere il mondo del design e i suoi protagonisti

In linea con le tendenze più attuali che vedono il game design quale strumento di progettazione anche culturale, dal 4 al 29 ottobre 2023, il piano seminterrato del museo sarà allestito con sedici dei più celebri oggetti del design Made in Italy a scandire un campo da gioco suddiviso in stazioni, in cui il pubblico giocante è chiamato a scoprire la storia del design italiano attraverso un percorso ludico-investigativo che procede per indizi da interpretare e misteri da svelare.

Lo schema del gioco – studiato accuratamente da Marta Palvarini, curatrice del progetto, insieme a un team – si muove su un’ideale linea del tempo che conduce i giocatori per mano lungo la storia degli oggetti di design Made in Italy.

Alla fine della storia si può arrivare solo rispondendo esattamente a tutti gli enigmi: ogni risposta esatta porta al disvelamento della tappa successiva e alla possibilità di giungere alla fine del viaggio. Alla ricerca dei numerosi indizi nascosti – talvolta ingannevoli – presenti in ciascuna stazione, i giocatori-pubblico possono tornare alle stazioni precedenti, osservare e toccare indizi, interagire con gli oggetti presenti scardinando l’idea di fruizione passiva che spesso si associa alle visite museali.

Il percorso-gioco si svolge a squadre fino a dieci componenti che possono presentarsi al museo già formate o costituirsi sul momento con l’aiuto dei mediatori presenti. Tra gli scopi del progetto vi è infatti anche quello di favorire una fruizione collettiva dello spazio museale in contrapposizione ad esperienze più solitarie e individuali.

Scheda tecnica

Titolo CLOCKED. Questa non è un’escape room. Sulla storia del design

Ideata e promossa da Circuito Lombardo Musei Design

Con il contributo di Fondazione Cariplo

A cura di Marta Palvarini

Exhibition design Marta Palvarini, Claudio Palvarini

Graphic design Erica Andreula

Consulenza moda Tatiana Mazzucco

Coordinamento di Claudio Palvarini

Sede ADI Design Museum, Piazza Compasso d’Oro, 1 / Via Ceresio, 7 Milano

Date 4 ottobre – 29 ottobre 2023

Anteprima stampa martedì 3 ottobre, ore 11.30

Orari da sabato a giovedì, ore 10.30 – 20.00. Chiuso venerdì.

Ingresso biglietto ordinario di ADI Design Museum: € 15, ridotto € 12

Per giocare Prenota giorno e orario della tua sessione di gioco su Eventbrite

Acquista il biglietto ordinario di ingresso al museo sul sito

https://www.adidesignmuseum. org

Info al pubblico https://museidesign.it/intro- clocked/

