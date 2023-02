Supporto per Pnrr agli enti territoriali in difficoltà:

“Ho avviato nel mese di gennaio un tour per l’Italia perché gli obiettivi che dobbiamo realizzare sia sul PNRR, ma più in generale, sull’ efficienza della macchina amministrativa, richiedono un contatto strettissimo con gli enti territoriali. Con gli enti territoriali stiamo mappando le aree più critiche per trovare delle soluzioni anche della possibilità di avere una flessibilità per le assunzioni per supportare chi è più in difficoltà”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, a 24 Mattino su Radio 24.

200 semplificazioni entro l’anno:

“Devo semplificare 600 procedure amministrative entro il 2026 e 200 entro il 2024. Ho chiesto a tutti i miei collaboratori di lavorare per anticipare gli obiettivi del 2024 al 2023 perché semplificare significa dare agli enti territoriali l’opportunità di lavorare in modo più rapido”, sostiene il Ministro.

Introdurre merito, ora pelandroni come i più bravi:

“Le retribuzioni dei pubblici dipendenti devono avvicinarsi sempre di più ai valori di mercato ma c’è anche il tema della premialità, cioè, noi dobbiamo lavorare intensamente per far sì che anche la pubblica amministrazione acquisisca e cavalchi il tema del merito. Io non posso pensare a un’organizzazione capace di realizzare la sua missione dove il pelandrone è gestito nello stesso modo di chi invece ci mette passione ed energia. Questa è una grande sfida che dovrò affrontare con le rappresentanze sindacali”. Così continua Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, a 24 Mattino su Radio 24.

Lavorerò con il Mef sulle risorse:



“Per rendere attrattiva la Pa dobbiamo agire su diversi elementi e uno di questi è quello reddituale. Abbiamo disegnato una legge di Bilancio dovendo tener conto delle emergenze e quindi non ho potuto postare risorse per i rinnovi contrattuali. Devo fare i conti con la realtà”, tra cui l’alto debito pubblico del Paese: “a me piacerebbe avere la disponibilità finanziaria per poter allineare da subito i valori reddituali della Pa agli altri. Ma lavorerò con il Mef per cercare di ottenere tutte le risorse disponibili per poter avvicinare i redditi ai valori di mercato”. Conclude con queste le parole il ministro della Pubblica amministrazione.

Radio24

