Quando si pensa ai senzatetto, la maggior parte delle persone ha l’immagine di uomini di mezza età o anziani, con i capelli arruffati e i vestiti in disordine, che hanno perso il lavoro e sono stati separati dalle loro famiglie.

Questo stereotipo si è formato in parte perché la maggior parte dei senzatetto avvistati per strada sono uomini.

I dati governativi supportano ampiamente questa percezione.

Secondo i dati del Ministero della Salute e del Welfare, nel 2021 il numero di senzatetto in tutto il SUD COREA era di 14.404 persone. Tra questi, le donne rappresentavano solo 3.344, pari al 23,2% del totale.

Questi dati sollevano due domande. Primo: sono affidabili? In secondo luogo, se è così, dove sono tutte le donne senzatetto?

Per quanto riguarda la prima domanda, gli attivisti sostengono che le donne senza dimora sono sottorappresentate nel conteggio del governo.

La visibilità relativamente bassa delle donne senza dimora è dovuta al fatto che esse cercano di non dormire per strada per paura di diventare vittime di crimini, non ultimi i crimini sessuali.

“Ho dormito in molti posti qua e là. Ho dormito alla stazione Express Bus Terminal, alla stazione Yeongdeungpo e alla stazione Gongdeok. Ma la maggior parte delle volte resto in posti dove la gente non può notarmi”, ha detto una senzatetto di 66 anni che ha chiesto di essere identificata con il nome di “Rosemary”.

“Mi è stato detto che gli animali non fanno sapere agli altri dove dormono perché potrebbe essere uno svantaggio. Così anch’io faccio lo stesso. Non dico mai agli altri dove dormo”.

Le donne sono particolarmente vulnerabili al crimine quando gli altri sanno che sono senza tetto. Per sopravvivere, alcune di loro si tagliano i capelli corti per sembrare uomini, si rifiutano di parlare con altri senzatetto o puliscono luoghi come i bagni pubblici in cambio di un alloggio a breve termine.

Homeless Action, un gruppo civico che sostiene i senzatetto dal 2001, ritiene che il numero reale di senzatetto in Corea sia molto più alto rispetto ai dati del governo.

Hong Su-kyeong, un’attivista di Azione per i senzatetto, ha affermato che è vero a metà che il numero relativamente più basso di donne senzatetto è legato alla loro tendenza a proteggersi dal crimine.

L’attivista ha sottolineato i limiti dei sondaggi governativi sui senzatetto, affermando che i luoghi in cui le donne senza fissa dimora sono solite soggiornare non sono inclusi.

“Più della metà delle donne senza fissa dimora soggiorna in luoghi in cui può pagare (il pernottamento), come saune, internet café o persino fumetterie”, ha dichiarato Hong al The Korea Times.

Anche le persone che soggiornano in luoghi come saune e internet café rientrano nella definizione di senzatetto.

Secondo la legge sul benessere dei senzatetto, i “senzatetto” sono persone “che hanno vissuto senza una dimora permanente per un periodo sostanziale”.

“Ma quando il governo indaga sui senzatetto, esclude questi luoghi. Indaga solo sulle persone che vivono per strada, nei rifugi per senzatetto e nelle baraccopoli”, ha detto Hong.

Di conseguenza, il numero di donne senza fissa dimora è sottorappresentato e le donne non ricevono un sostegno adeguato a livello politico.

