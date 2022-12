Volley: FIVB Women’s Club World Championship 2022

Dopo quello maschile, da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, appuntamento anche con il Mondiale femminile per club di volley, il FIVB Women’s Club World Championship 2022, in programma nella città di Antalya, in Turchia.

Due i gironi da tre squadre ciascuno previsti nella prima fase, con le campionesse d’Italia inserite nel gruppo A con le turche dell’Eczacibasi Istanbul e le brasiliane della Dentil Praia Clube. Del girone B fanno parte, invece, le altre turche e campionesse del mondo in carica del VakifBank Istanbul dell’ex Conegliano Paola Egonu, le brasiliane del Gerdau Minas e le kazake del Kuanysh Club.

Le prime due classificate di ogni girone giocheranno le semifinali incrociate di sabato, dalle quali usciranno le due formazioni che domenica si giocheranno il titolo, nella finale prevista alle ore 14. In programma anche la finale terzo e quarto posto, che si disputerà alle 11.

