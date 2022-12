L’appuntamento per la serata di Capodanno è al teatro Binario 7 di Monza, che nella serata del 31 dicembre offrirà al pubblico la possibilità di divertirsi scegliendo tra due spettacoli.

In sala Chaplin alle 22.30 andrà in scena “Tabù“, una storia d’amore tra due esseri che rivendicano il loro diritto all’imperfezione, ad essere egoisti, inadeguati, soli, disperati e che hanno il coraggio di amarsi e desiderarsi senza chiudere gli occhi di fronte a tutto questo, in un mondo in cui sempre più tendiamo a nascondere i nostri dubbi e le nostre sconfitte dietro sgargianti e sorridenti profili virtuali. Drammaturgia e regia di Dario Merlini, sul palco con Monica Faggiani e Francesca Verga.

In sala Picasso invece alle 22 in scena i risultati di un progetto che ha preso il via a settembre con la selezione degli allievi attori della Scuola di teatro Binario 7: drammaturgia e regia di Valentina Paiano per “Una famiglia come tante”, la commedia delle feste.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone de L’altro Binario, sarà rappresentato anche nelle serate del 28, 29 e 30 dicembre.

Teatro Binario 7

