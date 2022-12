A Capodanno tornano gli speciali dedicati ai motori su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand.

È tempo di rivivere tutte le emozioni del 2022 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con Un Anno di Superbike, lo speciale dedicato alla stagione 2022 che ha portato al trionfo di Alvaro Bautista e della sua Ducati.

Per la MotoGP, da non perdere Paddock Life – Best of 2022, un viaggio attraverso i migliori momenti vissuti nel 2022 del Motomondiale. La stagione appena conclusa sarà protagonista anche degli speciali dedicati alla Moto3, alla Moto2 e alla MotoGP.

Fango e sterrato in Bryan, la corsa di una vita, il docufilm sulla vita dell’ex pilota sanmarinese di motocross Bryan Toccaceli.

Le emozioni della vittoria mondiale di Pecco Bagnaia in due speciali dedicati all’impresa del pilota piemontese e alla Ducati: 50 sul Rosso – da Ago a Bagnaia, racconta il binomio vincente tutto italiano con le voci dei protagonisti. Si prosegue con Il Sogno di Pecco, un viaggio nella vita e nella carriera del pilota piemontese.

