MAX30, il tour #HITSONLY nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, appena iniziato ha già fatto cantare e ballare il Mediolanum Forum di Milano per le prime tre serate milanesi (tutte SOLD OUT).

La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, prosegue con due date a Roma, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport, anch’esse SOLD OUT, per poi riprendere in primavera.

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX, la festa continua nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria.

