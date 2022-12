Teatro EuropAuditorium di Bologna: La compagnia Parsons Dance

La compagnia Parsons Dance, con i suoi quasi quarant’anni di spettacoli e i suoi ballerini dalle più incredibili doti e tecniche artistiche, dopo due anni di fermo forzato torna a grande richiesta in Italia con un nuovo tour e farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 7 dicembre.

Parsons Dance interpreta al meglio l’avvincente visione artistica di David Parsons e include nel proprio repertorio di coreografie originali, esaltate dal gioco di luci del lighting designer Howell Binkley – vincitore di un Tony Award per lo spettacolo di Broadway Hamilton –, due nuove coreografie di David Parsons che fanno il loro debutto proprio in questo tour italiano: The Road e Balance of Power.

