Come da tradizione (perché ormai è una tradizione, anzi una ConTradizione), anche quest’anno Pirini porterà in Contraddizione il suo concerto di fine anno: Circa, intorno, quasi crooner con Flavio Pirini chitarra e voce, Mell Morcone piano, Raffaele Romano contrabbasso, Alessio Pacifico batteria.

Per festeggiare la quasi fine del 2022, una serata quasi crooner con dress code e riciclo del regalo “sporco”.

Il dress code richiesto è gangster, con tutte le interpretazioni che ognuno vorrà dare a questo stile, senza limitazioni di tempo, dagli inizi del ‘900 ad oggi.

Flavio Pirini è un cantautore che da sempre propone una mescolanza di canzone d’autore, teatro-canzone e teatro-cabaret. Con swing e blues come principali riferimenti musicali, i suoi testi si alternano tra intimismo e ironia.

Per evitare paragoni irrispettosi con i grandi cantautori italiani, ha preferito chiamare il suo stile “Circa, intorno, quasi, teatro canzone”.

In questo concerto Pirini vuole però accantonare (ma non del tutto) la vena comica per proporre un concerto dall’atmosfera più “morbida”, pensando che, in un’epoca dove la musica pop ha smarrito le note, forse la cosa più “ribelle” che si possa fare è la melodia.

Per questo la scaletta comprende le sue canzoni più rarefatte ed eleganti mescolate a classici di autori italiani rétro interpretate da un Pirini “Circa, intorno, quasi crooner”, appunto.

E, inoltre, “Riciclo del regalo sporco”: il regalo indesiderato, quello che continui a spostare da un punto all’altro della casa, di cui non sai che fartene, il regalo che hai conservato solo per reclamare vendetta… portalo già impacchettato. E che il destino faccia il suo corso!

Teatro della Contraddizione (via della Braida, 6 – Milano)

29 dicembre – ore 20,45

Ingresso €15 – Ridotto €12

prenotazione consigliata, i posti sono limitati

TESSERA: Per accedere agli spettacoli è necessario avere la tessera associativa del Teatro della Contraddizione.

La tessera è gratuita e va richiesta 24 ore prima dell’evento cui si vuole partecipare.

Per richiedere la tessera: http://www.tesseramentocontraddizione.it

info e prenotazioni: 025462155 – prenotazioni@teatrodellacontraddizione.it

