Si è conclusa ieri 3 Dicembre, un’edizione da ricordare, con una crescita del 40%, 400 aziende, 130 allevamenti da 8 Paesi, 10mila euro donati in beneficenza alla Fondazione Centro San Raffaele, Occhi Azzurri Onlus e al Progetto Ottavo Senso, grazie all’asta @CR European Sale at Cremona 2022 anch’essa progettata su presupposti di altissimo livello con il banditore Nici Nosbish e i certificati Torban Melbaum.

“L’Asta Internazionale attrae e coinvolge persone da tutto il mondo- spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere– sia in presenza che in streaming con la possibilità di acquistare lotti in tempo reale da ogni angolo del pianeta. Convivialità e networking si aggiungono al format fieristico in continua evoluzione per rispondere ad esigenze di innovazione e digitalizzazione anche nel nostro comparto. Un valore aggiunto è rappresentato anche dall’attenzione al sociale, infatti il ricavato della vendita di alcuni lotti sarà devoluto in beneficenza, ulteriore elemento di riconoscimento di un settore sempre più vicino al consumatore e alla vita comune”.

Questi i numeri dell’edizione 2022, la numero 77, alla quale si aggiungono oltre 70 appuntamenti tra convegni, seminari, focus scientifici per fare il punto del settore zootecnico nell’unico contesto fieristico internazionale specializzato in Italia sulla zootecnia ad alta redditività.

Nell’ambito della rassegna sono state attivate anche delle esperienze di divulgazione didattica dedicate agli studenti, con l’obiettivo di formare con maggiore consapevolezza i consumatori di domani, sensibilizzando i ragazzi ai temi della sostenibilità e del benessere animale e promuovendo la conoscenza sui grandi temi dell’alimentazione, della sicurezza alimentare e della valorizzazione delle produzioni del territorio.

Diverse le iniziative dedicate alla formazione, che hanno visto protagonisti giovani e professionisti. Con l’evento “Verso l’agricoltura del futuro” si è concluso il concorso “On the way to Cremona”, l’iniziativa targata CremonaFiere, rivolta agli studenti delle scuole superiori ad indirizzo agrario, un contest che ha visto coinvolti più di 1000 ragazzi provenienti da scuole agrarie di tutta Italia e ha premiato quattro scuole vincitrici: Istituto di Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” – Mirano – Venezia; – Istituto Tecnico “Enrico Fermi” – Pontedera – Pisa; Istituto Tecnico Agrario “Giordano dell’amore” Fondazione Minoprio – Vertemate Con Minoprio – Como; Istituto Tecnico Agrario “Stanga” – Cremona.

Grande emozione per i giovani che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione firmato dal Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Ai bambini della scuola primaria è invece stato dedicato un laboratorio dedicato al benessere animale e alla conoscenza del territorio, che ha visto protagoniste due classi della scuola primaria paritaria Canossa di Cremona e che ha coinvolto con varie attività i piccoli partecipanti, premiati con tanto di diploma da “alfiere del benessere animale”.

Durante l’evento ampio spazio è stato dato anche alla formazione rivolta ai professionisti sui temi dell’innovazione tecnologica nella zootecnia da latte che ha riscosso un buon successo in termini di partecipazione, favorendo un positivo dibattito tra relatori e docenti.

https://fierezootecnichecr.it

