Carolina, Un Natale favoloso… a Teatro

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: CAROLINA arriva per la prima volta nei prestigiosi palchi d’Italia, in tour con UN NATALE FAVOLOSO…A TEATRO, uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofrio.

Un sogno che, nel periodo più magico dell’anno, diventa realtà!

Imperdibili appuntamenti live, per uno show musicale assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

