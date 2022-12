Arriva in prima tv il biopic “Il Kaiser – Franz Beckenbauer”

Arriva in prima tv il biopic Sky Original “Il Kaiser – Franz Beckenbauer”, che racconta l’ascesa del leggendario campione tedesco Franz Beckenbauer, detto il Kaiser per il suo carisma, e la sua carriera ricca di successi: da asso del calcio a leggendario allenatore, in esclusiva dal 16 dicembre 2022 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW.

Per anni simbolo della nazionale della Germania Ovest, Beckenbauer è stato uno dei giocatori più forti della storia nel ruolo di mediano e poi libero nel Bayern Monaco. Il film culmina con la vittoria della nazionale tedesca, da lui allenata, ai Mondiali di calcio del 1990.

Prodotto da Bavaria Fiction per conto di Sky Studios, il film è diretto da Tim Trageser ed interpretato da Klaus Steinbacher, con lui nel cast anche Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger e Sina Tkotsch. La sceneggiatura è di Martin Rauhaus mentre il direttore della fotografia è Eckhard Jansen.

