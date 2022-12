Il 6 gennaio esce in digitale e in vinile in edizione limitata e numerata “ANCIENT COSMIC TRUTH – A Suite in 4 Movements”, il nuovo LP del Synth performer e compositore LOUIS SICILIANO, che partendo da Napoli ha girato tutto il mondo per compiere un percorso di ricerca musicale che lo ha portato oggi ad essere uno dei nuovi esponenti del “Napule’s Power”, movimento fondato dal giornalista Renato Marengo.

Pubblicato da Musica Presente Records diretta da Renzo Cresti con la produzione esecutiva e la supervisione di Renato Marengo, “Ancient Cosmic Truth” è una suite strumentale contenente quattro brani strumentali jazz-rock innovativi che mettono insieme i suoni caratteristici della musica elettronica e dei sintetizzatori registrati con strumenti analogici. Un disco che unisce l’antica musica indiana, persiana, cinese e africana con il jazz e i linguaggi musicali attuali.

Realizzato dallo stesso Louis Siciliano (synths analogici, sensori e live electronics) insieme a Alex Acuña dei Weather Report (percussioni), Claudio Romano (batteria), Randy Brecker dei Brecker Bross (tromba) e Umberto Muselli (sax tenore), l’album concretizza un’idea di musica collettiva guidata dalle particolari intenzioni, intuizioni e visioni di Louis Siciliano.

“Ancient Cosmic Truth” già dal titolo rimanda alla ricerca spirituale che Louis Siciliano porta avanti da anni e che lo ha visto partire dalla sua città natale, Napoli, per girare il mondo alla scoperta di nuove culture per poi tornare alle origini.

Un percorso tra differenti culture e sonorità che hanno fatto sì che Louis Siciliano entrasse a far parte del “Napule’s Power”, il movimento musicale fondato dal produttore e giornalista Renato Marengo, che lo porta ad esibirsi nei teatri e in occasione dei festival più importanti del mondo.

