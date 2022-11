Pallanuoto: LEN Champions League 2022/2023

Nella Casa dello Sport di Sky appuntamento con la LEN Champions League 2022/2023, la più importante competizione maschile per club a livello europeo di pallanuoto.

Anche per questa edizione, su Sky e in streaming su NOW le partite, in casa e in trasferta, delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi: la Pro Recco, campione d’Italia e detentrice del trofeo, inserita nel Gruppo A; e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B. Tra domani, martedì 29, e mercoledì 30 novembre, in programma le partite della seconda giornata della Regular Season.

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, in trasferta a Spalato in casa dei croati dello Jadran. Match in diretta domani dalle ore 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nella prima giornata, sconfitta per i liguri in Grecia, contro l’Olympiacos Pireo.

Mercoledì sarà la volta dell’AN Brescia che riceverà la visita degli ungheresi della Ferencvaros Telekom Budapest. Incontro in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle ore 20.30. Nella giornata d’esordio, vittoria in Croazia per i bresciani, in casa dello Jug Dubrovnik.

