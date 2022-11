L’ANIMA DELLE PERIFERIE, progetto sostenuto dal Comune di Milano per MILANO E’ VIVA, è un intervento di teatro sociale nelle periferie milanesi che si terrà dal 1 Dicembre al 15 Dicembre 2022 presso diversi spazi: CPIA Via Pontano 43 (Via Padova), CPIA Via Satta 23 (Quarto Oggiaro), Quarta Parete via Mazzola (Ortomercato), Villa Litta Modignani Affori.

Ideato e prodotto da Animanera in collaborazione con Comune di Milano, Ministero dei Beni Culturali, Quarta Parete,CPIA Milano e Ass. La Tenda.

Il tema al centro della programmazione del progetto è la discriminazione, il trattamento non paritario attuato nei confronti di un individuo o di un gruppo di individui, in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria o condizione (es: genere, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, età e disabilità).

Gli artisti presenti nella rassegna sono: Paul Guccione, Natascia Curci, Victory Aduabong, Davide Carnevali, Aldo Cassano, Yonas Aregay, Yudel Collazo, Magdalena Barile, Kalua Rodriguez, Greta Cappelletti, Stefano Torre, Simone Bisantino, Margherita Mauro, Barbara Apuzzo, Valerio Ameli. Alberto Turra, Giorgio Cossu, Rossella Canevari, Antonia Monopoli.

Attraverso una miscela di generi, costruita intorno alla centralità della performance teatrale, Animanera mette in scena veri e propri spettacoli, performance collettive, progetti di lettura drammaturgica, proiezioni di documentari creati ad hoc sui temi dell’esclusione sociale, prodotti in collaborazione con realtà associative attive sul territorio. Sono previsti anche momenti di riflessione e discussione con il pubblico.

SPETTACOLI / PERFORMANCE / EVENTI

01 dicembre c/oCPIA via Pontano 43 – Municipio 2 quartiere Via Padova

ore 19:30 – Performance/Documentario VICTORY– regia Paul Guccione e Natascia Curci con VictoryAduabong

PERFORMANCES FINALI DEI LABORATORI

01 dicembre c/oCPIA via Pontano 43 – Municipio 2 quartiere Via Padova

ore 12:00 – LA CITTA’ VISIBILE con gli immigrati del laboratorio CPIA di via Pontano43

01 dicembre c/oCPIA via Satta 23 – Municipio 8 quartiere Quarto Oggiaro

ore 16.30 –IL SOGNO IN UNA LETTERA con gli immigrati del laboratorio CPIA Satta 23

FESTIVAL LA LINEA DEL COLORE – dal 5 al 11 dicembre

QUARTA PARETE – Via V. Mazzola – quartieri Ortomercato/Corsica – Municipio 4

05 / 06 dicembre

ore 20.30 – LA PANCHINA – di Davide Carnevali –regia A. Cassanocon YonasAregaye YudelCollazo

ore 21.00 –L’UOMO CON GLI OCCHIALI – di Greta Cappelletti – regia A. Cassanocon YonasAregay

ore 21.30 – MANI BLU– di Magdalena Barile – regia A. Cassanocon KaluaRodriguez e YonasAregay

07 dicembre

ore 20.30 – VICTORY– di Paul Guccione e Natascia Curci- con VictoryAduabong

ore 21.30 –QUEI TRE SFIGATI CHE SOLO SANNO BALLARE – di KaluaRodriguez

con YudelCollazo e Kalua Rodriguez – musica live di Stefano Torre

10 / 11 Dicembre

VILLA LITTA MODIGNANI (Sala delle colonne) – Viale Affori, 21, MILANO – Municipio 9

10 dicembre

ore 20.00 – AFTER PARTY –di Simone Bisantino– regia A. Cassanocon Stefano Solaro

ore 20.30 – COME OUT! STONEWALL REVOLUTION – di Margherita Mauro

regia A. Cassanocon Valerio Ameli – musica live di Alberto Turra

ore 21.00 –AMORI DIVERSI– di Aldo Cassanoe Rossella Canevari – con Barbara Apuzzo,

YudelCollazo, Giorgio Cossu, Antonia Monopoli

11 dicembre

ore 16.00 – AFTER PARTY –di Simone Bisantino– con Stefano Solaro

ore 16.30 – COME OUT! STONEWALL REVOLUTION -di Margherita Mauro

con Valerio Ameli – musica live di Alberto Turra

ore 17.00 – AMORI DIVERSI – di Aldo Cassano e Rossella Canevari – con Barbara Apuzzo,YudelCollazo, Giorgio Cossu, Antonia Monopoli

14/15 dicembre

ore 19 – PASSEGGIATE DI QUARTIERE – Municipio 9 – ritrovo Via Livigno 11 Dergano con i giovani immigrati e gli anziani del quartiere di Scuole Senza Permesso in collaborazione con ass. La Tenda – Centro Culturale Multietnico

Tutti gli spettacoli e gli eventi sono a offerta libera

